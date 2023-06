Finale Champions League, dove vedere Manchester City-Inter in tv e streaming

ROMA – Countdown quasi terminato per la Champions League e tutti gli occhi sono puntati sull’Inter, dopo che le altre due italiane, Roma e Fiorentina, hanno fallito l’impresa europea uscendo sconfitti rispettivamente dall’Europa e Conference League.

FINALE CHAMPIONS LEAGUE, QUANDO E DOVE SI GIOCA MANCHESTER CITY-INTER

La finale di Champions League che vedrà l’Inter scontrarsi con il Manchester City si giocherà sabato 10 giugno alle ore 21.00 allo stadio Ataturk di Istanbul (Turchia).

DOVE VEDERE LA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE MANCHESTER CITY-INTER

Per gli abbonati, sarà possibile vedere la finale di Champions League su Sky Sport 1 (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213) e in streaming su Mediaset Infinity, SkyGO e NOW. Manchester City-Inter verrà trasmessa anche in chiaro su Canale 5.