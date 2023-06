Giornata Mondiale degli Oceani, Ami lancia ‘Adotta l’habitat’

ROMA – L‘8 giugno si celebra il World Oceans Day, la Giornata Mondiale degli Oceani 2023, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per promuovere attività e progetti di sensibilizzazione sulle principali funzioni vitali degli oceani, l’inquinamento oceanico, i cambiamenti climatici, la pesca non regolamentata e distruttiva, l’acidificazione delle acque e le trivellazioni petrolifere. Quest’anno il tema delle celebrazioni internazionali è intitolato ‘Planet Ocean: Le Maree Stanno Cambiando’, per sottolineare il fatto che è arrivato il momento di mettere l’oceano al primo posto.

“Il mare- dichiara il presidente di Ambiente Mare Italia-Ami, Alessandro Botti- garantisce il 50 per cento del nostro ossigeno. Ogni due respiri, uno lo dobbiamo al mare e al suo prezioso ecosistema. Gli oceani e i mari sono fondamentali per la sicurezza alimentare globale, contengono habitat ricchi di biodiversità, forniscono servizi ecosistemici preziosi e assorbono quantità significative di calore e anidride carbonica. Ma le loro risorse non sono inesauribili e sono indispensabili per garantire la vita dell’uomo e del nostro Pianeta”.

LA CAMPAGNA NAZIONALE ADOTTA L’HABITAT

In occasione della celebrazione, Ambiente Mare Italia lancia la campagna nazionale Adotta l’Habitat, iniziativa che nasce nell’ambito del progetto Natura Mia di Ambiente Mare Italia per la tutela, conservazione e ristrutturazione degli ecosistemi. Sono tante le realtà e i comitati di cittadini che oggi si prendono cura di una spiaggia o di un parco cittadino. Ambiente Mare Italia-Ami risponde al desiderio di tutti coloro che intendono fare qualcosa per l’ambiente e invita i cittadini, i divers, i pescatori, i velisti, le scuole, le università e le associazioni a partecipare al progetto Adotta l’Habitat di Ami, entrando a far parte della più grande azione di Citizen Science coordinata, di analisi, monitoraggio e intervento ambientale esistente in Europa.

IL PROGETTO DI CITIZEN SCIENCE

Ci sono tanti esempi di Citizen Science che hanno prodotto risultati interessanti, tra questi citiamo il progetto Life Conceptu Maris (CONservation of CEtaceans and Pelagic sea TUrtles in Med: Managing Actions for their Recovery In Sustainability)1 realizzato con il coordinamento scientifico di Ispra, Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale.

Il progetto di Citizen Science ha prodotto nel 2022 risultati interessanti, contribuendo alla conservazione e alla protezione di balene, delfini e tartarughe del Mar Mediterraneo. In totale sono stati registrati 556 avvistamenti. Informazioni preziose per il mondo scientifico anche al fine di conoscere i cambiamenti in atto negli habitat marini.

“Il nostro obiettivo- continua Botti- è quello di invitare i cittadini ad adottare un habitat. Un posidonieto, la spiaggia, le sponde di un fiume, il sentiero montano, il tratto di bosco in cui vi è una coltivazione spontanea, una biodiversità in pericolo in un determinato territorio, come ad esempio il corallo nero di Scilla o gli Ippocampi di Soverato e mille altri ecosistemi che individueremo nella più grande azione di Citizen Science nazionale”.

Ad oggi Ambiente Mare Italia-Ami ha adottato già centinaia di Habitat tra spiagge, posidonieti, sentieri montani e parchi cittadini. Tra questi citiamo: la spiaggia di Marina di San Nicola a Ladispol, Roma; la spiaggia di Catona a Reggio Calabria; la spiaggia Arenella di Siracusa, il Posidonieto di Tor Paterno di Ostia; il Posidonieto Capo Peloro nel comune di Messina; i fondali di Soverato, in provincia di Catanzaro; la Montagna sommersa di Scilla, sul versante calabro dello stretto di Messina; la spiaggia di Punta Alice di Cirò Marina, Crotone; il giardino di Poppi a Sardara in Sardegna; la spiaggia di Baratti a San Vincenzo, Piombino etc.

Per aderire e adottare un Habitat basta segnalare un luogo da proteggere attraverso la pagina dedicata al progetto https://ambientemareitalia.org/progetti/natura-mia/.