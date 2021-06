Di Emiliano Pretto e Marco Agostini

ROMA – Virginia Raggi non risponde alle domande dei giornalisti. Oggi in Campidoglio, dopo la conferenza stampa sui piani di zona, una giornalista di Mediaset ha preso parola per chiedere alla sindaca di Roma quali misure stesse preparando per affrontare l’emergenza rifiuti nella Capitale e nuovi chiarimenti sulla pista ciclabile del lungotevere. La sindaca però non gradisce le domande della giornalista e scuote la testa per far capire all’assessore Calabrese che non bisogna rispondere.