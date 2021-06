Tre nuovi open day vaccinali ad Aosta e Donnas

AOSTA – L’Usl della Valle d’Aosta ha organizzato altri open day vaccinali nei poli del Palaindoor di Aosta e del poliambulatorio di Donnas, “vista la disponibilità di dosi” dei vaccini Vaxzevria (AstraZeneca) e Janssen (Johnson & Johnson). Sono in programma giovedì 10, venerdì 11 e sabato 12 giugno. Le prenotazioni possono essere fatte sul portale openday.ausl.vda.it a partire dalle 15 del giorno precedente, fino a esaurimento dei posti. Per giovedì sono disponibili 444 dosi Vaxzevria ad Aosta e 144 a Donnas; le prenotazioni aprono alle 15 di domani. Per venerdì ci sono posti ad Aosta, con il numero di dosi di Vaxzevria “in via di definizione”; le prenotazioni iniziano alle 15 di giovedì. Sabato sono disponibili dosi di Vaxzevria ad Aosta e 360 dosi di Janssen a Donnas; le prenotazione aprono venerdì alle 15.

La possibilità di prenotazione agli open day è riservata a tutti i cittadini maggiorenni iscritti al Servizio sanitario regionale che non abbiano già ricevuto la prima dose di vaccino e che non siano già prenotati per gli open day già programmati.

