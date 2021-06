Il sindaco Nardella guida turistica d’eccezione: così Firenze rilancia il turismo

FIRENZE – Firenze e i turisti, un tutt’uno che a giugno prova a ripartire. Con fatica (anche se dall’Europa qualcosa comincia a smuoversi), tanto che anche il sindaco di Firenze ha deciso di scendere personalmente in campo. Di tanto in tanto farà la guida turistica d’eccezione, annuncia durante la presentazione della piattaforma ‘Destination Florence Plus’. “Visto che la città vive anche di turismo, un’economia intorno alla quale lavorano più di 20.000 persone, credo sia giusto mettere in campo tutte le idee. Io ne ho portata una personale, quella di mettermi a disposizione dei visitatori che verranno dall’Italia, dall’Europa e spero presto anche dagli Stati Uniti e dall’Asia, facendo da guida. Dedicherò un po’ del mio tempo per spingere gli italiani e gli stranieri a visitare Firenze“.

Attenzione, precisa subito, nessuna concorrenza alle guide accreditate, ma solo promozione di una delle ‘capitali’ del patrimonio Unesco: “Ovviamente non mi sostituisco ai professionisti, anzi mi auguro che le guide turistiche possano riprendere molto presto a lavorare a pieno ritmo”. Inoltre il sindaco farà da Cicerone ad alcuni turisti “sorteggiati nel database di Destination Florence, coloro che prenoteranno le visite”, sottolinea.

Cercherà di essere “una guida un po’ particolare, perché racconterò gli aneddoti che ho vissuto da sindaco” e inserirà tra le destinazioni privilegiate Palazzo Vecchio, dove ha l’ufficio. Ed è proprio a Palazzo Vecchio che oggi si è ‘testato’ per la prima volta in questa veste: “Ho cominciato con una coppia di turisti francesi che vengono da Boston, riusciti ad entrare in Italia solo perché hanno un passaporto europeo, a dimostrazione di quanto la cosa sia ancora complicata. Mi sono divertito a fare da guida a questa coppia molto incuriosita, anche perché gli ho mostrato delle stanze che non sempre rientrano nei circuiti museali: li ho portati nel mio ufficio, nella sala di Clemente VII”.

E visto l’esempio del ‘capoufficio’, anche l’assessore al Turismo Cecilia Del Re farà altrettanto (accanto a una guida ambientale): in questo caso però, i turisti verranno accompagnati sull’Arno, sul sup a remi.

LEGGI ANCHE: I Muse a Firenze Rocks 2022: la line-up si aggiorna