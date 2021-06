ROMA – Le necessità di cogliere a pieno le possibilità del Recovery Fund impongono ancor di più una profonda ma effettiva rivisitazione dei meccanismi di selezione, oltre che di organizzazione e di crescita interna dell’attuale sistema della PA italiana. Questo il tema del webinar ‘Innovazione, snellimento e merito: le sfide imminenti per la Pa italiana’, a cui partecipa anche il ministro della Pa, Renato Brunetta. Il webinar è organizzato dall’associazione sindacale dei funzionari prefettizi, e si svolgerà dalle 15.00 alle 17.30 dell’8 giugno, su Zoom.

SEGUI QUI IL WEBINAR

Innovazione, snellimento e merito le sfide che attendono i decisori pubblici, innanzitutto in funzione di una individuazione moderna e funzionale agli obiettivi da raggiungere della classe dirigente chiamata nei prossimi anni a far compiere al Paese quello scatto in termini di competitività che le realtà economiche e produttive invocano da tempo.

In questo contesto, una decisa azione di snellimento delle modalità operative delle amministrazioni pubbliche non può che passare attraverso un rinnovamento culturale di una classe dirigente che, ancorando saldamente la propria azione ai principi dell’etica pubblica, faccia dello spirito di servizio la direttiva costante di un operato orientato al raggiungimento dei risultati attesi in relazione agli obiettivi dati.