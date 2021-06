Roma, il maltempo provoca allagamento di un asilo: 40 bambini soccorsi dai Vigili del fuoco

ROMA – I Vigili del fuoco sono intervenuti in via Castelnuovo di Porto 14, a Roma, dove circa 40 bambini e 6 adulti erano rimasti bloccati all’interno di un asilo a causa di un allagamento a seguito delle forti piogge. Tutti sono stati trasportati al di fuori della struttura scolastica dalla squadra di Prati dei Vigili del fuoco di Roma. I bambini sono stati messi in sicurezza all’interno di un albergo nelle vicinanze mentre venivano contattati i rispettivi genitori.