Una Lamborghini di Lego a grandezza naturale

BOLOGNA – Da supercar da sogno a modellino da record. Automobili Lamborghini, in collaborazione con Lego Group, ha creato una riproduzione a grandezza naturale della Lamborghini Sián FKP 37 usando oltre 400.000 elementi Lego Technic. Dopo il lancio dello scorso anno del modellino in scala 1:8 della supersportiva della Casa del Toro, questa replica riproduce la vettura in edizione limitata tenendo conto delle sue dimensioni reali. Sono state utilizzate 154 tipologie diverse di elementi Lego, di cui 20 stampati appositamente per questo progetto. Il modellino pesa 2.200 chili e riproduce il design della Lamborghini Sián nei minimi dettagli, con le stesse dimensioni della vettura: 4.980 mm di lunghezza, 2.101 mm di larghezza e 1.133 mm di altezza. L’opera ha visto impegnati designer, ingegneri e tecnici delle due aziende, che insieme hanno formato un team di 15 persone che ha dedicato in tutto 8.660 ore di lavoro allo sviluppo e alla costruzione del modello. I pannelli della carrozzeria sono composti da una struttura di elementi Lego Technic esagonali su misura e interconnessi tra loro, un omaggio alla forma a esagono del design Lamborghini.

Gli specialisti della Lego si sono poi ispirati al nome Sián, che in dialetto bolognese significa “fulmine”, per costruire le luci del modellino e il fulmine lungo la carrozzeria con elementi Technic, riflettendo con esattezza accensione e spegnimento delle luci della vettura ‘reale’. All’interno dell’abitacolo, il volante è dotato dello scudo Lamborghini, ci sono la bandiera italiana, i comandi del quadro strumenti e i sedili sportivi Racing, tutti costruiti con mattoncini Lego.

Inoltre, questo è il primo modello di grandi dimensioni del Gruppo Lego a essere verniciato con una vernice Uv che riproduce un effetto artigianale, applicato dal reparto verniciatura di Automobili Lamborghini. La riproduzione a grandezza naturale è stata svelata oggi e durante la presentazione virtuale, realizzata dal Gruppo Lego, la replica è stata ricostruita in un’officina Lego virtuale per dare agli appassionati la possibilità di assistere da vicino alla creazione di questa versione dalle dimensioni reali e mettersi virtualmente al volante del modellino. “Le Lamborghini sono considerate auto da sogno in tutto il mondo e Lego è un marchio creativo di ispirazione per milioni di persone- afferma Stephan Winkelmann, presidente e Ceo di Automobili Lamborghini- siamo lieti di aver partecipato alla realizzazione di questa edizione esclusiva della Lamborghini Sián, che sicuramente conquisterà allo stesso modo sia gli appassionati Lamborghini sia di Lego“.

Lena Dixen del Gruppo Lego aggiunge: “I nostri designer amano le sfide, quindi potete immaginare la loro felicità quando li abbiamo incaricati di pensare più in grande nella realizzazione di questo modello. Non hanno certamente perso tempo e hanno subito formato un team con i nostri incredibili designer e ingegneri che si occupano della costruzione di questi impressionanti modellini a grandezza naturale nell’officina di produzione dello stabilimento di Kladno, in Repubblica Ceca, e hanno creato qualcosa che va ben oltre i limiti dell’immaginazione di ciò che può essere realizzato con Lego Technic”, la cui “creatività ci ha permesso di rispettare in tutto e per tutto il design eccezionale della Lamborghini Sián FKP 37”.

