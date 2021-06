Parmigiano reggiano è il secondo brand più amato dagli italiani, lo batte solo Armani

REGGIO EMILIA –Il Parmigiano reggiano batte anche il calcio nella classifica dei “lovebrands”, cioè i marchi più amati dagli italiani nel 2021. A stilarla è stata Talkwalker, multinazionale leader nelle analisi dei “sentimenti” degli utenti dei social, che tra luglio 2020 e aprile di quest’anno ha monitorato 1228 brand di 30 settori merceologici. Il risultato? Il “re dei formaggi” è nella top ten secondo dopo Armani e seguito da: Ducati, Gucci, Prada, Bulgari, Pirelli, Lega Serie A, Barilla e Fila.

“Anche nel 2021 siamo tra i marchi più apprezzati al mondo e ci confermiamo secondo brand in assoluto in Italia: i consumatori riconoscono, e premiamo, l’unicità del Parmigiano Reggiano” commenta il presidente del consorzio di tutela Nicola Bertinelli. Il merito, aggiunge, è “anche di scelte e comportamenti che puntano di anno in anno al miglioramento della filiera: da un lato tutelando le caratteristiche di un prodotto millenario e dall’altro incentivando le imprese ad adottare soluzioni in linea alle aspettative dei consumatori”.

