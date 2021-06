Tg Musica, edizione dell’8 giugno 2021

L’ ASL DI BOLOGNA AVVIA INCHIESTA PER LA MORTE DI MICHELE MERLO

Toccherà all’Asl di Bologna ricostruire quanto successo a Michele Merlo, il cantante lanciato da Amici 16 e scomparso a causa di una leucemia fulminante domenica. L’artista si era recato all’ospedale di Vergato mercoledì 2 giugno con una forte emicrania e altri sintomi, per poi essere rimandato a casa con la diagnosi di una normale forma virale. Nelle ore successive il peggioramento, il ricovero all’ospedale Maggiore di Bologna e l’operazione d’urgenza per una conseguente emorragia cerebrale. Il ragazzo, 28 anni appena, è poi morto nel reparto di terapia intensiva. A riferire la cronologia degli eventi è stato il padre di Mike Bird, questo il nome d’arte del musicista, la cui vicenda è ora sotto inchiesta.

SINEAD O’ CONNOR RITRATTA: NON LASCERÀ LA MUSICA

La notizia aveva fatto presto il giro dei media internazionali ma ora Sinead O’ Connor ritratta tutto. L’artista irlandese non si ritirerà nel 2022, al contrario di quanto aveva annunciato a inizio settimana. “Sono invecchiata e sono stanca”, aveva scritto parlando del suo viaggio musicale, che il prossimo anno vedrà nei negozi ‘NVDA’, album il cui acronimo sta per ‘No veteran dies alone’. Attualmente la musicista della hit ‘Nothing Compares 2 u’ è nelle librerie con il suo libro di memorie ‘Rememberings’, che sta promuovendo proprio in questi giorni. Il prossimo sogno? Quello di sedere al tavolo dei giudici di The Voce of Ireland.

I MAROON 5 TORNANO DOPO 4 ANNI CON UN NUOVO DISCO

I Maroon 5 sono pronti a tornare con un nuovo progetto. Esce venerdì, a 4 anni di distanza dal loro ultimo disco, ‘Jordi’. La band capitanata da Adam Levine lo aveva anticipato, nei mesi scorsi, con i singoli ‘Memories’ e ‘Beautiful Mistakes’ con Meghan Thee Stallion. Dodici le tracce, quattordici nella deluxe edition, e numerose collaborazioni. Tra gli ospiti Stevie Nicks, H.E.R., Nipsey Hussle e Juice World. L’album è, però, più di tutto una dedica a Jordan Feldstein, manager del gruppo scomparso recentemente. Da qui la scelta del titolo. “Sento la sua mancanza ogni giorno- ha scritto Levine sui social- sono orgoglioso di aver inciso il suo nome nella storia della band che lui ha aiutato a costruire fin dalle fondamenta”.

LEVANTE PUBBLICA IL SUO TERZO ROMANZO, ‘E QUESTO CUORE NON MENTE’

Cantautrice ma anche scrittrice. Levante torna in tutte le librerie con il suo terzo romanzo. È disponibile per Rizzoli ‘E questo cuore non mente’, nuova fatica della musicista dopo la pubblicazione del singolo ‘Dall’alba al tramonto’. Nel libro l’artista, al secolo Claudia Lagona, segue le vicende di Anita e il viaggio introspettivo che inizia alla fine di una storia d’amore. Attraverso un percorso di psicoterapia, la ragazza imparerà a curare l’anima dalle ferite del passato e abbracciare le sue emozioni. L’avventura di Levante nell’editoria è iniziata nel 2017 con l’uscita di ‘Se non ti vedo non esisti’. L’anno dopo la replica dell’esperienza e l’arrivo di ‘Questa è l’ultima volta che ti dimentico’. ‘E questo cuore non mente’ è disponibile anche in digitale.