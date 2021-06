Corruzione a Molfetta, tra i sedici arrestati anche un ex assessore

BARI – Sono 16 le persone arrestate oggi dai finanzieri che hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Trani su richiesta della locale procura. In dieci sono finiti in carcere, sei ai domiciliari. Per tutti l’accusa è di corruzione. L’inchiesta conta complessivamente 41 indagati di cui sette società e 34 persone tra cui il sindaco di Molfetta, Tommaso Minervini. In carcere sono finiti tra gli altri l’ex assessore ai Lavori pubblici Mariano Caputo e il funzionario comunale Orazio Lisena. Raggiunti dall’ordinanza anche alcuni imprenditori. I dettagli dell’operazione che ha coinvolto le province di Bari, Bat e Foggia saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà a Barletta in mattinata