L’11 giugno a Roma il sit-in contro gli ‘allontanamenti ingiustificati’ dei minori dalle famiglie

ROMA – Un sit in, giovedi’ 11 giugno, dalle 15 alle 17, a piazza Montecitorio per sensibilizzare le autorita’ e le Istituzioni sugli allontanamenti ingiustificati dei minori dalle loro famiglie. Lo annunciano, in una nota, l’avvocato Carlo Priolo, presidente dell’associazione Verita’ Altre con il direttore di Paeseroma, Michelangelo Letizia. “Saranno presenti, con le dovute precauzioni previste dal protocollo anti Covid 19, esperti impegnati nell’ambito dei diritti umani, politici, avvocati, genitori a cui hanno sottratto i figli. Si partira’ dal caso di Giada Giunti, mamma coraggio accusata di ‘simbiosi’, alla quale e’ stato allontanato il figlio 4 anni fa e che non vede da un anno. Sulla storia- ricorda il comunicato- il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha risposto all’interrogazione parlamentare presentata dalla deputata Giannone. Ecco uno stralcio in cui viene sottolineato come ‘Il pieno diritto di ascolto del minore nel caso trattato sembrerebbe essere completamente trascurata la volonta’ di quest’ultimo’. Insieme a Giada Giunti altre mamme, come Luana Valle ed altre ancora”. Prosegue la nota, ricordando le ultime notizie sulla ‘Sindrome di alienazione parentale‘ e il suo utilizzo nei processi: “E’ del 5 giugno la risposta del Ministro della Salute Roberto Speranza alla interrogazione parlamentare della senatrice Valente: ‘La cosiddetta sindrome di alienazione parentale (Pas) non corrisponde ad una sindrome… e’ una parola definitiva: la Pas non e’ una patologia e non puo’ essere utilizzata nei processi di separazione, specie nei casi di violenza domestica’. Le mamme accusate di Pas ed allontanate dai propri figli, chiedono di rivalutare le decisioni emesse dai giudici ed il ritorno a casa dei propri figli, urlano il loro dolore di una vita che non e’ vita senza coloro ai quali hanno donato la vita. Invocano quella giustizia tanto agognata che certamente le Autorita’ accoglieranno. Chiedono ai ministri Bonafede e Speranza- conclude la nota che annuncia il sit in di giovedi- di ascoltare la volonta’ dei propri figli, cosi’ come previsto dalla nostra Costituzione, dalle leggi nazionali ed internazionali. Le mamme parleranno con il cuore, aspettando il rientro a casa dei propri figli ed insieme pronunceranno il loro appello: ‘Ascoltate la volonta’ dei nostri figli'”.