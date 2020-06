VIDEO | Coronavirus, Sispe: “Nella fascia 0-9 anni in Italia 4.406 contagi e 5 decessi”

ROMA – “Fino a oggi i casi di contagio da Covid-19 tra bambini e ragazzi sono stati pochi in Italia. In tutto 4.406, con un tasso di letalità molto basso, pari allo 0,3%. Ci sono stati 5 decessi nei bambini, dai 0 ai 9 anni, che soffrivano di patologie sottostanti gravi, mentre tra i 10 e i 18 anni non ci sono stati decessi. Anche il tasso di ospedalizzazione è stato basso, pari al 5,3% nella fascia 0-1 anni con 105 ricoveri in tutto”. Lo dichiara alla Dire Teresa Mazzone, presidente del Sindacato italiano specialisti pediatri (Sispe), in chiusura del convegno scientifico e telematico ‘Il bambino ai tempi del Covid-19’ che ha coinvolto, tra gli altri, i vertici della Società italiana di Pediatria (Sip), il virologo Roberto Burioni, e Magda Di Renzo, responsabile del servizio Terapie dell’Istituto di Ortofonologia (IdO).