Salvini: “In autunno anche voto politico, noi ci siamo”

ROMA – “Anche oggi vedo che al governo stanno litigando perfino sugli Stati generali se farli prima o dopo. Litigano sulla giustizia, sul Mes, sulla concessione di autostrade e intanto 245 opere pubbliche sono ferme. Piuttosto che andare avanti con il quotidiano litigio, visto che in autunno si vota per regionali, amministrative e referendum sarebbe più utile dare per 5 anni tranquillità agli italiani. Noi ci siamo”. Lo dice Matteo Salvini in diretta facebook da Osimo (Ancona), a una domanda su un ritorno alle urne per le elezioni politiche.

