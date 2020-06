Dalla Sicilia arriva Drop Mask, la mascherina a uso illimitato

PALERMO – Ora che l’Organizzazione mondiale della Sanita’, il governo nazionale e le Regioni hanno diramato le nuove indicazioni sull’uso in fase 3 delle mascherine per proteggersi dal rischio di contagio dal virus Sars-CoV-2, arriva un aiuto per rispettare le regole di distanziamento sociale: Drop Mask, la mascherina prodotta da un’azienda di Ragusa e che e’ “riutilizzabile all’infinito”.

La Cappello Group, completati i test di laboratorio richiesti dalle autorita’ competenti e l’iter di certificazione con la registrazione presso il ministero della Salute, ha avviato la produzione e la commercializzazione di Drop Mask, prodotto totalmente made in Italy dotato di marchio CE e certificato come Dispositivo medico in classe 1.

La mascherina e’ lavabile e sanificabile e “si e’ rivelata ai test efficace nella protezione di naso e bocca – spiega una nota – da particelle volatili nell’aria”. Realizzata in elastomero termoplastico anallergico, Drop Mask funziona con la sostituzione quotidiana del filtro certificato in triplo strato idrorepellente. Avviato inoltre l’iter di legge per donare i primi pezzi gia’ prodotti a ospedali, Protezione civile, soccorritori e forze dell’ordine della Sicilia.