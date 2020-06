VIDEO | Minneapolis promette di sciogliere Polizia, a Ny si tratta

Il weekend è stato segnato dalla conquista di Joe Biden della nomination come candidato democratico anti-Trump alle elezioni presidenziali di novembre. In primo piano però soprattutto gli appelli contro il razzismo non solo negli Stati Uniti ma anche in molte città del mondo, anche in Europa e in Italia. A Bristol, in Inghilterra, dimostranti “anti-razzisti” hanno abbattuto una statua in bronzo dedicata a Edward Colston, un mercante di schiavi africani che tra il 1672 e il 1689 fece arrivare in America in catene più di 80.000 uomini, donne e uomini.