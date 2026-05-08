Femminicidio in casa a Piacenza, uccisa una donna di 56 anni: fermato il marito

ROMA – Ennesimo femminicidio, questa volta nella periferia di Piacenza. Una donna di 56 anni, Milena Vitanov, è stata trovata morta nel suo appartamento al sesto piano, secondo quanto si apprende, con ferite d’arma da taglio. A dare l’allarme pare sia stato il marito, Hako Vitanov, che al telefono avrebbe confessato il delitto, per poi fuggire. I carabinieri lo hanno rintracciato qualche ora dopo, nei pressi del cimitero. Il 60enne stava cercando di togliersi la vita. Medicato, è stato portato in Caserma. Si indaga sulla dinamica e sul movente.