Biennale di Venezia, tensione al corteo contro Israele. Scontri tra la polizia e i manifestanti

ROMA – Momenti di tensione questo pomeriggio a Venezia durante il corteo organizzato contro il padiglione di Israele alla Biennale. I manifestanti si sono scontrati con la polizia mentre provavano ad avanzare verso l’ingresso. Circa 3mila gli attivisti presenti che hanno cercato di forzare il cordone delle forze dell’ordine. A bloccarli gli agenti in tenuta antisommossa con scudi e manganelli.

PADIGLIONI CHIUSI IN SEGNO DI PROTESTA

All’interno della Biennale, la protesta è stata messa in piedi con la chiusura di diversi padiglioni. Lo riporta Global Project su Telegram: “Lavoratrici e lavoratori del settore culturale sono in sciopero in solidarietà con il popolo palestinese e contro la normalizzazione della guerra e del genocidio nelle istituzioni culturali”. Ventisette i “padiglioni nazionali hanno chiuso al pubblico per partecipare alla mobilitazione”. Tra questi: Austria, Belgio, Egitto, Lituania, Catalogna, Lussemburgo, Polonia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia, Finlandia, Olanda, Irlanda, Qatar, Malta, Cipro, Ecuador, UK.

Durante l’intervento di uno degli attivisti veneti che ha partecipato alla missione della Global Sumud Flotilla è stata “espressa solidarietà a Thiago e Saif, i due attivisti arrestati durante la missione, ora detenuti in Israele”.

“Lo sciopero degli operatori culturali riflette anche le più ampie condizioni di precarizzazione del settore culturale, poiché i fondi pubblici vengono dirottati dal welfare e dalle arti per aumentare la spesa militare in Italia e in tutta Europa“, si legge tra le motivazioni alla base della mobilitazione promossa da Anga – Art Not Genocide Alliance. “Da oltre due anni chiediamo l’esclusione del Padiglione israeliano, come avvenne con il Sudafrica durante l’apartheid. Rifiutiamo l’artwashing e la complicità culturale nella violenza. La Biennale non è neutrale. Ecco perché sciopereremo”.

“Il genocidio non è finito– sottolinea Anga-. A Gaza, Israele continua a uccidere, esercitare controllo e violenza dopo la sistematica distruzione delle infrastrutture. In Cisgiordania, l’espropriazione e la violenza dei coloni si stanno intensificando. In Libano, Israele sta radendo al suolo interi villaggi. Eppure la Biennale di Venezia continua a offrire spazio e legittimità allo Stato di Israele, anche se accusato di crimini di guerra e di genocidio”.

SALVINI AL PADIGLIONE RUSSO

In giornata, Matteo Salvini ha visitato il padiglione russo “per mettere il mio mattoncino per porre fine a polemiche che non dovrebbero coinvolgere una realtà straordinaria come la Fondazione Biennale”. Lo ha detto al suo arrivo ai Giardini, come riporta il Corriere della Sera. “Godiamoci l’arte, godiamoci gli artisti al di là delle polemiche, delle bandiere, dei boicottaggi perché un giorno c’è quello sulla Russia, poi su Israele, poi c’è il boicottaggio sugli Stati Uniti”, ha proseguito il ministro.

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“Io continuo a ritenere che Pietrangelo Buttafuoco abbia ragione. Penso che l’arte, come lo sport, visto che abbiamo appena finito le Olimpiadi, debbano essere esenti da conflitti. Non penso che gli artisti americani, cinesi, israeliani o russi siano portavoce di conflitti in corso”, ha aggiunto.