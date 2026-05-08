Scalare e poi raccontare sulle vette insolite del Gran Paradiso

Alpinismo e racconto, itinerari di montagna poco battuti (ma seguendo di passi esperti delle guide alpine valdostane) e ‘palestre’ di valori come rispetto, collaborazione e senso del limite “che l’alpinismo amplifica e permette di toccare davvero con mano”. Sono gli ingredienti di “Cordata 4061″, il nuovo progetto di Fondation Grand Paradis, realizzato con il contributo della Regione Valle d’Aosta, rivolto a ragazze e ragazzi tra i 19 e i 25 anni, residenti in Valle d’Aosta e con una già consolidata esperienza alpinistica da affidare all’esperienza delle guide alpine valdostane Abele Blanc, uno degli alpinisti italiani più noti a livello internazionale, Francesco Civra Dano, Marco Farina e Etienne Janin.

Unendo alpinismo e narrazione, si vuole fare della montagna “un luogo di sperimentazione” in un “contesto di autentica wilderness e di ambienti maestosi e austeri“. Ovvero, creste, vie di roccia e vie di ghiaccio, arrampicate e panorami grandiosi da ammirare da alcune delle vette più insolite del Parco Nazionale del Gran Paradiso: Torre Lavina, Punta Tersiva, Punta Tessonet, Becca di Montandayné, Testa di Valnontey, Punta di Ceresole e Ghiacciaio della Tribolazione. Le notti che precedono le ascese verranno trascorse in bivacco. Approfondire il rapporto con l’alta quota, imparando a gestire autonomamente risorse e necessità, sono del resto alcuni degli obiettivi dell’esperienza proposta.

IL PROGRAMMA: ECCO LE METE DA RAGGIUNGERE E POI DA RACCONTARE IN VIDEO



Il programma prevede una prima giornata di formazione a cura di Fondation Grand Paradis, venerdì 5 giugno al il Villaggio Minatori di Cogne, durante la quale i partecipanti, accompagnati da professionisti esperti di storytelling del territorio e di videomaking, approfondiranno i valori della montagna e del Gran Paradiso Film Festival e si prepareranno alle ascese, previste nelle giornate del 9-10 giugno e del 12-13 giugno. Per l’esperienza in quota il gruppo di partecipanti, selezionati da un’apposita commissione, verrà suddiviso in due sottogruppi di sei persone, ciascuno condotto da due guide. Il primo gruppo seguirà questo percorso: prima ascesa con partenza il 9 giugno da Lillaz con pernotto al bivacco Dévis-Gérard (2.780 metri), il giorno dopo salita alla Torre Lavina (3.308) passando per la cresta S/O e rientro a casa; seconda ascesa con partenza il 12 giugno dalla Valnontey con pernotto al bivacco Leonessa (2.916 metri) e scuola di ghiaccio sul Ghiacciaio della Tribolazione, il giorno seguente salita alla Becca di Montandayné (3.838 ) e rientro a casa. Per il secondo gruppo prima ascesa con partenza il 9 giugno da Gimillan con pernotto al bivacco Glarey-Muggia (2.850 metri), il giorno seguente salita alla Tersiva (3.515) e traversata alla Punta Tessonet (3.264) passando per la cresta e rientro a casa; seconda ascesa con partenza il 12 giugno dalla Valnontey con pernotto ai bivacchi Pol e Grappein (3.200 metri) e scuola di ghiaccio sul Ghiacciaio della Tribolazione, il giorno seguente salita alla Testa di Valnontey (3.642) con traversata alla Punta di Ceresole (3.777) e rientro a casa.

FORMARE DEI GIOVANI PER FARNE DEI “TESTIMONI DELLA MONTAGNA”



“Non si tratterà solo di salire in vetta, ma di entrare davvero in sintonia con l’ambiente alpino e conoscerne il valore paesaggistico e naturale”, avvisa Luisa Vuillermoz, direttrice di Fondation Grand Paradis. “I ragazzi stringeranno rapporti di amicizia, assaporeranno il senso profondo della cordata e impareranno a raccontare tutto questo con uno sguardo personale, attraverso video girati durante le ascese e presentati al pubblico della 29esima edizione del Gran Paradiso Film Festival”. Cordata 4061 vuole far diventare i giovani “testimoni dell’alta montagna”. Per questo l‘intento è trasmettere i valori della montagna (rispetto, collaborazione e senso del limite) e insegnare come raccontare e trasmettere l’esperienza misurandosi con il pubblico e approfondendo il significato dello storytelling del territorio come strumento per veicolare messaggi, maturare consapevolezza e senso di appartenenza. Le competenze acquisite saranno messe alla prova sul campo, sia durante le ascensioni che nelle settimane successive, confrontandosi con un pubblico ampio e diversificato. Infatti, oltre alla presentazione del video al Gran Paradiso Film Festival, è prevista una giornata di restituzione dell’esperienza ai partecipanti del trekking naturalistico Giroparchi Nature Trail, iniziativa destinata ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni, ideata e organizzata da Fondation Grand Paradis

COME PARTECIPARE: UN VIDEO E IL CURRICULUM ALPINISTICO

Il programma dettagliato e le informazioni utili per poter partecipare a questa prima edizione di Cordata 4061 sono disponibili sul sito www.grand-paradis.it. La modalità di selezione dei ragazzi terrà conto dell’esperienza alpinistica, della passione per la montagna e delle competenze nell’ambito della comunicazione. Per partecipare è necessario compilare il form d’iscrizione e inviare i documenti allegati richiesti: un video di presentazione e il curriculum alpinistico. Le iscrizioni sono aperte fino al 20 maggio 2026.