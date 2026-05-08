Omicidio di “Diabolik”, assolto in appello il presunto killer Calderon

ROMA – La Corte d’assise d’appello di Roma ha assolto Raul Esteban Calderon “per non aver commesso il fatto”. Non è stato lui ad uccidere Fabrizio Piscitelli, detto “Diabolik”, narco- ultrà e leader della curva Nord della Lazio morto in seguito a un colpo di pistola alla testa il 7 agosto 2019. L’uomo, conosciuto anche come Gustavo Alejandro Musumeci, era stato condannato in primo grado all’ergastolo. Un verdetto che oggi viene ribaltato completamente nonostante la richiesta del pm di confermare la sentenza.

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Un risvolto che, però, gli avvocati di Calderon si auspicavano arrivasse. Gian Domenico Caiazza, al Corriere della Sera, ha rivelato: “Ce lo aspettavamo, eravamo certi della fondatezza delle nostre regioni. È un processo in cui non c’era nessuna prova che coinvolgesse Calderon. Quindi questa è la conclusione giusta, l’unica possibile alla luce delle prove in atti”.

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Non dello stesso parere Tiziana Siano, legale di parte civile della famiglia di Piscitelli, che, sempre al Corriere, ha sottolineato: “Quello che è successo oggi è una vergogna. Non conosco le motivazioni e quindi non posso andare oltre, se non dire che se oggi siamo arrivati a una assoluzione di quello che noi riteniamo l’esecutore materiale, perché comunque il video mi sembra abbastanza chiaro. È evidente che questa decisione nasce da errate attività investigative ed errori che, in secondo grado, sembra che si paghino”.