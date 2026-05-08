venerdì 8 Maggio 2026

VIDEO | Napoli, Papa Leone XIV riceve una pizza sulla papamobile

Il pontefice, arrivato in visita nel giorno del primo anniversario del suo pontificato, si è fermato tra la folla per prendere la creazione della pizzeria di Gino Sorbillo

Data pubblicazione: 8-5-2026 ore 19:09Ultimo aggiornamento: 8-5-2026 ore 19:09

ROMA – Un’accoglienza calorosissima ha accolto Papa Leone XIV a Napoli. Il pontefice, in visita nel giorno del primo anniversario del suo pontificato, è stato acclamato da 30mila fedeli in piazza del Plebiscito. Un affetto che si è manifestato sin dal suo arrivo e durante il percorso in papamobile. Per Prevost, poi, è arrivata anche una sorpresa.

LEGGI ANCHE: Il Papa a Napoli: 30mila fedeli lo accolgono in piazza del Plebiscito. Il pontefice: “Togliere spazio alla criminalità organizzata”

Il Papa ha, infatti, ricevuto una pizza creata dalla pizzeria Gino Sorbillo. In mezzo alla folla, la papamobile si è fermata per prendere la creazione con la scritta Papa Leone XIV. Il pontefice ha sorriso, ringraziato e ha scattato una foto con la pizza in bella vista.

Nel pomeriggio, la pizzeria Sorbillo ha realizzato altre pizze con la scritta Papa Leone e le ha distribuite ai passanti e ai turisti.

Leggi anche

VIDEO | I detenuti della prigione di Bata accolgono Leone XIV con canti e balli sotto il diluvio al grido di “Libertà”

di Vincenzo Giardina

JD Vance risponde a Leone XIV: “Grato al Papa per aver detto di non voler dibattere con Trump”

di Giusy Mercadante

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»