VIDEO | Napoli, Papa Leone XIV riceve una pizza sulla papamobile

ROMA – Un’accoglienza calorosissima ha accolto Papa Leone XIV a Napoli. Il pontefice, in visita nel giorno del primo anniversario del suo pontificato, è stato acclamato da 30mila fedeli in piazza del Plebiscito. Un affetto che si è manifestato sin dal suo arrivo e durante il percorso in papamobile. Per Prevost, poi, è arrivata anche una sorpresa.

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Il Papa ha, infatti, ricevuto una pizza creata dalla pizzeria Gino Sorbillo. In mezzo alla folla, la papamobile si è fermata per prendere la creazione con la scritta Papa Leone XIV. Il pontefice ha sorriso, ringraziato e ha scattato una foto con la pizza in bella vista.

Nel pomeriggio, la pizzeria Sorbillo ha realizzato altre pizze con la scritta Papa Leone e le ha distribuite ai passanti e ai turisti.