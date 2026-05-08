Garlasco, Sempio e il racconto della scena del crimine: “Riportava e commentava il verbale di Stasi”

ROMA – Andrea Sempio nell’ultimo soliloquio reso pubblico nella giornata di oggi, venerdì 8 maggio, attraverso la divulgazione delle informative e dei verbali delle indagini dei Carabinieri di Milano, sembra avere visto con i suoi occhi la scena del crimine nella villetta Poggi. Ma per Liborio Cataliotti, legale del nuovo accusato dell’omicidio di Chiara Poggi, dalle sue parole emergerebbe in realtà solo” la rappresentazione di un verbale di Stasi”. Il legale di Andrea Sempio, è intervenuto oggi, venerdì 8 maggio, a “Tg4 – Diario del Giorno”, condotto da Sabrina Scampini, su Retequattro.

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“Due miei collaboratori, un terzo è a Milano, sono a Pavia e stanno facendo la copia con l’estrazione dei file audio in questione. Dispongo già del testo di questa captazione”, spiega l’avvocato, chiarendo di non averlo ancora ascoltato. “Una delle due rappresenterebbe e uso dieci volte il condizionale- si premura Cataliotti- il nuovo fondamento probatorio di questa accusa nei confronti di Andrea Sempio. Il resto è questione di consulenze che si contrappongono ad altre consulenze”.

Sull’estratto vocale del soliloquio in questione dunque il legale dà comunque già una sua lettura: “Quella di cui avete parlato e che avete riportato per estratto è, in tutta evidenza, la rappresentazione di un verbale di Stasi che risponde alle domande degli inquirenti, domande a lui rivolte nei giorni immediatamente successivi all’omicidio. Una riproduzione che viene inframezzata da commenti del nostro assistito”. Certamente, “solo l’audizione dell’audio- puntualizza poi- ci consentirà di discernere quando Andrea Sempio riportasse le parole di Stasi in prima persona e di chi gli rivolgeva le domande e quando, invece, commentasse. Il tenore di quella captazione è chiaramente riferito a una delle più deposizioni di Alberto Stasi”

“MASSIMA PRUDENZA SU PRESUNTI SOLILOQUI-CONFESSIONE”

Sempre nel corso della trasmissione Cataliotti lancia poi un invito ai giornalisti e ascoltatori: “Quando si parla di dichiarazioni, soliloqui – che sarebbero confessori – invito alla massima prudenza”. E conclude: “Le prove che sono state raccolte in questo fascicolo, a discarico della responsabilità di Stasi, sono perfettamente differenti rispetto agli indizi che graverebbero sul mio assistito”.