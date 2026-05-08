Dire Podcast | I principali appuntamenti della settimana alla Camera dei deputati

ROMA – Il decreto commissari, la mozione sulle aree interne e il terremoto del 1976 in Friuli. Ecco di cosa si è occupata la Camera questa settimana.



Giovedì, con la fiducia, è arrivato il via libera al decreto commissari, approvato con 160 voti della maggioranza. Ci sono misure necessarie alla realizzazione della metro C di Roma e alla messa in sicurezza del traforo del Gran Sasso e di alcuni tratti autostradali. Ma soprattutto è il decreto che sblocca l’iter del ponte sullo Stretto di Messina, rispondendo ai rilievi della Corte dei conti e riaccendendo le speranze di Matteo Salvini. che punta molto su quest’opera. In aula il confronto si è accesso soprattutto su questo, sul ponte. Restituiamo certezza a un’opera dal grande valore strategico, spiega la maggioranza.

Al di là della propaganda il ponte è morto, rispondono le opposizioni, che chiedono di sbloccare i miliardi stanziati per finanziarlo e investirli in strade, ferrovie e infrastrutture idriche del Sud.

Martedì si è parlato di zone spesso dimenticate: le aree interne. Alla Camera si è discussa una mozione per rilanciare borghi e comuni montani, affrontando un’emergenza silenziosa: lo spopolamento dei piccoli paesi. Non basta la nostalgia, servono servizi. Il ragionamento, che trova d’accordo maggioranza e opposizioni, è che queste zone non sono un “peso” da sostenere, ma un polmone economico e ambientale da attivare. In aula, il ministro Tommaso Foti ha sottolineato come la strategia nazionale debba puntare su sanità di prossimità e infrastrutture digitali per fermare lo spopolamento.

Mercoledì, a cinquant’anni esatti di distanza, Montecitorio ha commemorato il terremoto del Friuli del 1976, che in 59 secondi uccise 990 persone e cancellò interi paesi. Secondo la mitologia locale sarebbe stato l’orcolat, l’orco malefico che scosse la terra dalle viscere dove vive. In aula deputati e deputate hanno ricordato il “modello Friuli”: quella ricostruzione esemplare partita dal basso, dove le comunità si rimboccarono le maniche prima ancora degli aiuti statali. Funzionò perché si basò su un patto di ferro tra cittadini e istituzioni locali: prima le fabbriche, poi le case, poi le chiese. Ascoltiamo due interventi e poi usciamo dalla Camera, per una registrazione di cinquant’anni fa, che ancora oggi mette i brividi.