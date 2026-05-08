Scoperto traffico di oro tra il Veneto e l’Austria, due arresti

VENEZIA – I finanzieri di Verona e Vicenza, al termine di una complessa indagine denominata “Gold & cash” e diretta dalla Procura di Verona, hanno smantellato un’organizzazione criminale che trafficava illecitamente oro tra il Veneto e l’Austria. L’operazione ha portato al fermo di due vicentini accusati di riciclaggio transnazionale e al sequestro di sei chili d’oro, denaro contante per oltre un milione di euro, beni immobili, auto e conti correnti per un valore complessivo di circa 1,3 milioni di euro.



É tutto partito da un controllo effettuato dalla Polizia stradale, nel maggio 2025, nei confronti di un austriaco di origini turche, sulla cui auto di grossa cilindrata erano stati trovati oltre 660.000 euro di denaro contante.

UN SISTEMA COLLAUDATO DI TRASPORTO DI ORO PURISSIMO

Da qui è partita l’indagine che è arrivata a scoprire un sistema collaudato per portare oro purissimo (24 carati) dall’Italia all’Austria in cambio di ingenti somme di denaro contante. I trasporti venivano effettuati dai corrieri utilizzando la rete autostradale e le compravendite di oro avvenivano in prossimità dei caselli dell’A22 vicino all’Austria o direttamente oltralpe.

I militari hanno accertato che l’organizzazione, forte dell’esperienza e della sicurezza maturate nella gestione degli scambi, effettuava cessioni illecite a cadenza settimanale, compravendendo regolarmente partite d’oro tra i tre e i cinque chili per ciascun incontro. I contatti e gli ordinativi, nonché la pianificazione degli incontri tra la compagine austriaca che comprava e quella italiana che vendeva venivano effettuati utilizzando applicazioni di messaggistica istantanea non immediatamente intercettabili e impostate con timer a scadenza per l’autoeliminazione dei messaggi, con l’intento di ostacolare le eventuali attività d’indagine.

LINGOTTI CEDUTI NON TRACCIABILI

I lingotti ceduti, informa la Gdf in una nota in cui dà conto dell’esito delle indagini, erano completamente privi di documentazione, di fatture, punzonatura, sigle o marchi di fonderia. L’assenza di qualsiasi segno identificativo serviva per rendere il metallo prezioso assolutamente non tracciabile, facilitandone così l’immissione nei circuiti clandestini di fusione e lavorazione e impedendo di risalire all’origine della materia prima. La sola incisione presente sul metallo era relativa all’indicazione della purezza (999 ‰), unico dato d’interesse nel circuito del riciclaggio poiché garantisce il valore anche dopo la fusione essendo il lingotto 24 carati privo di altre leghe.

Le prove e i riscontri relativi all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, contabilizzate per coprire acquisti “in nero” di oro, hanno consentito di confermare l’ipotesi iniziale dell’origine delittuosa del metallo prezioso oggetto di rivendita.

IL PRESIDENTE STEFANI SI CONGRATULA CON LA GDF: “BRILLANTE OPERAZIONE”

Si complimenta intanto il presidente del Veneto, Alberto Stefani, per la “brillante operazione” che è “ulteriore conferma dell’efficacia e dell’importanza del lavoro svolto quotidianamente dalle Fiamme gialle nel contrasto alla criminalità economica e organizzata”. Stefani ringrazia la Gdf e aggiunge: “Il Veneto una regione operosa che vive di lavoro, impresa e legalità: per questo è indispensabile mantenere alta l’attenzione contro ogni forma di infiltrazione criminale e di economia sommersa, soprattutto quando assume dimensioni internazionali e coinvolge flussi finanziari così rilevanti”.