Eurovision, il primo sguardo alle prove di Sal Da Vinci: sul palco “Per sempre si” diventa un matrimonio in quattro atti

Foto dal profilo Instagram di Eurovision

ROMA – Sal Da Vinci è pronto a conquistare il pubblico dell’Eurovision Song Contest 2026 con la sua “Per sempre sì”. Ieri, 7 maggio, il cantautore ha svolto la prima prova alla Wiener Stadthalle di Vienna dove si terrà la kermesse dal 12 al 16 maggio.

Secondo quanto trapela, l’artista ha messo in piedi una performance che darà l’idea di un’opera teatrale in quattro atti che mette in scena un matrimonio in pieno stile italiano, come è possibile vedere dai primi scatti pubblicati.

LA PERFORMANCE SECONDO QUANTO TRAPELATO DALLA PRIMA PROVA

Il 57enne si è esibito in total white con un completo realizzato da uno stilista napoletano: con lui il corpo di ballo formato da Francesca Tocca in abito da sposa e Marcello Sacchetta (che cura le coreografie), Mirko Mosca e Jhnon Cruz.

Chi ha assistito alla prova, rivela che le nozze a suon di “Per sempre sì” vengono aperte dalla scelta dell’abito da parte dello sposo. Ci si trasferisce, poi, in un’elegante sala da ballo con un grande lampadario che scende al centro: è in questo momento che la coreografia colpisce con passi pieni di energia e prese acrobatiche, mentre la sposa percorre la passerella come se fosse una navata. Nel terzo atto, Sal Da Vinci diventa officiante e, alla fine, il sì viene celebrato in modo festoso con giochi di luci e fuochi d’artificio artificiali.

SAL DA VINCI: “SONO RIMASTO SENZA FIATO DALLA BELLEZZA DEL PALCO”

Entusiasta, Sal Da Vinci, dopo la prova, ha raccontato: “Ho appena finito di fare le prove e sono rimasto senza fiato dalla bellezza del palco e da questo posto veramente gigantesco. Non vedo l’ora di risalire e ricantare per tutti e rappresentare il mio Paese che è l’Italia con Per sempre sì”.

SAL DA VINCI CON LA MOGLIE A VIENNA

E, a proposito di matrimonio, Sal Da Vinci – durante i giorni del Festival – avrà il supporto della moglie Paola, con la quale è sposato dal 1992. La coppia si gode l’atmosfera delle prove e si concede un po’ di tempo per visitare Vienna. In uno scatto su Instagram, li vediamo davanti Il bacio di Klimt all’Österreichische Galerie Belvedere.