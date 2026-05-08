Tg Hi Tech, edizione del’8 maggio 2026

A NAPOLI LA ‘SIRENA’ ISPRA CHE SONDA I FONDALI

Come una moderna Partenope, silenziosa e invisibile, la ‘Sirena’ della scienza esplora i fondali del Golfo di Napoli, parla il linguaggio del mare, ne svela segnali e ne comprende l’evoluzione. Ispra ha infatti appena collaudato Auv Hugin, un veicolo autonomo subacqueo capace di operare fino a 3.000 metri di profondità, con il supporto della nave Astrea, raccogliendo dati e immagini ad altissima risoluzione. Con questa nuova tecnologia, sono state realizzate mappature dettagliate del fondale marino. “Il Golfo di Napoli- ha spiegato Maria Alessandra Gallone, presidente Ispra e Snpa- è uno dei contesti più complessi del Mar Mediterraneo, ed è quindi fondamentale un monitoraggio continuo per comprendere l’evoluzione dei processi naturali e contribuire a ridurre potenziali rischi per la popolazione e per gli ecosistemi marini”.

DALL’ACCIAIO ALL’ALGORITMO: LE MACCHINE PER COSTRUZIONI NELL’ECOSISTEMA DIGITALE

Unacea, l’Unione italiana macchine per costruzioni, ha presentato il report ‘Dall’acciaio all’algoritmo. Le macchine per costruzioni nell’ecosistema digitale’, fotografia aggiornata dell’eccellenza dell’industria italiana nel settore, con un giro di affari di 6 miliardi di euro, di cui 4 miliardi di produzione made in Italy, e circa il 70% di esportazioni in tutto il mondo. Il focus per il 2026 è puntato proprio sul cantiere intelligente, inteso come sito di costruzione digitalizzato e interconnesso, in cui le tecnologie di ultima generazione – Ai, IoT, Big Data – fanno la differenza durante l’intero ciclo di vita di un’opera: dalla progettazione alla realizzazione, dal monitoraggio alla manutenzione.

PARMITANO: L’ITALIA SULLA LUNA? STIAMO COI PIEDI PER TERRA

“Stiamo coi piedi per terra”. Detto da un astronauta, può suonare strano. Ma è a tutti gli effetti l’invito (al realismo e alla concretezza) che è arrivato da Luca Parmitano, ospite a un evento a Bologna. Parmitano ha commentato così le recenti tappe di ri-avvicinamento dell’uomo al satellite terrestre e l’ipotesi che proprio un astronauta italiano metta per la prima volta il piede sulla Luna. “Al momento c’è stata una missione, la Artemis II, che è l’inizio di questa grande avventura. La partecipazione di astronauti europei non è affatto garantita, anche se prevista per il futuro. E sicuramente l’Italia, con il suo ruolo, ha la possibilità di avere degli astronauti che voleranno sulle missioni Artemis. Ma tutto è da vedere”. L’astronauta italiano è stato prudente anche nel parlare di un futuro insediamento umano sulla Luna: “La stazione lunare è un progetto che avrà una durata decennale, e siamo solo all’inizio”.

UN VIDEOGIOCO EDUCATIVO PER RENDERE LA SCIENZA ACCESSIBILE

Si chiama ‘Quantum factory’, ed è un videogioco educativo dedicato alla divulgazione dei principi del quantum computing. A realizzarlo l’Università degli Studi Guglielmo Marconi, attraverso il suo Dipartimento di Scienze Ingegneristiche che ha creato Ondagames, uno spin-off dedicato proprio allo sviluppo di soluzioni di educational gaming, con l’obiettivo di rendere accessibili contenuti scientifici complessi attraverso strumenti digitali innovativi. “Le università sono chiamate a svolgere un ruolo attivo nella diffusione delle competenze e nella comprensione delle tecnologie emergenti. Questo è un esempio concreto” ha commentato il presidente dell’UniMarconi, Alessio Acomanni.