Sondaggio Dire-Tecnè: si riduce la distanza tra centrodestra e centrosinistra

ROMA – Il centrodestra resta avanti con il 46% delle preferenze, ma cala dello 0,4% rispetto al 25 aprile. Il campo largo si attesta al 45,2% guadagnando lo 0,1%.

Questo il quadro che emerge del sondaggio realizzato da Tecnè per l’agenzia Dire con interviste effettuate il 5 e 7 maggio. Nella maggioranza di governo FdI si conferma primo partito con il 28,9% (-0,2), seguito da Forza Italia all’8,9% (-0,1), Lega al 7,2% (-0,1) e Noi Moderati stabile all’1%.

Nel centrosinistra il Partito Democratico guida con il 22,2% (-0,2), seguito dal Movimento 5 Stelle al 13% (+0,2), da Alleanza Verdi Sinistra al 6,2% (+0,1), Italia Viva al 2,3 (+0,1) e Più Europa all’1,5% (+0,1). Azione è al 2,9% (-0,1%) e Futuro Nazionale con Vannacci al 3% (+0,3).