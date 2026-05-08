VIDEO | Dopo il Papa, Tajani e Meloni: continua il tour diplomatico di Rubio

ROMA – Il Segretario di Stato degli Stati Uniti, Marco Rubio, è arrivato alla Farnesina per l’incontro con il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani. In agenda, un confronto sui principali temi dell’agenda internazionale e il rafforzamento dei rapporti Italia-Usa.

Al centro, spiega una nota, “la guerra in Iran, la crisi nello Stretto di Hormuz e le iniziative per la libertà di navigazione, il cessate il fuoco tra Libano e Israele e il disarmo di Hezbollah, il futuro post-Unifil, l’Ucraina e la transizione in Venezuela e a Cuba. Tajani e Rubio discuteranno anche di relazioni Ue-Usa, incluso il tema dei minerali critici”.

BREAKING!! Rubio just arrived at the Italian Foreign Ministry for a ceremony to receive Italian albero genealogico marking a diplomatic highlight centered on his ancestral ties to the country.



Foreign Minister Tajani is hosting the event, joined by Piedmont Region President… pic.twitter.com/ycx9A0PCkM — Alex Raufoglu (@ralakbar) May 8, 2026

Rubio si è poi recato a Palazzo Chigi per incontrare la premier Giorgia Meloni. Una visita definita “di cortesia”. Rubio è stato accolto nel cortile all’interno di palazzo Chigi dal consigliere diplomatico Fabrizio Saggio. Poi la stretta di mano tra Meloni e Rubio, immortalata da fotografi e telecamere, nella sala dei Galeoni. A seguire ha preso il via l’incontro.