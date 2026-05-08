“Com’è andata la verifica?” poi il silenzio di Nishanta, scomparsa con fratello, mamma e 4 cani in Friuli

ROMA – I volti sorridenti di una donna e due ragazzi adolescenti, poi quella scritta in rosso che appare sotto di loro: ‘Scomparsi’. La locandina-appello firmata dal padre dei ragazzi ed ex marito della donna, Yuti Groppi, tappezza le strade di Tarcento– una ventina di chilometri da Udine- e delle cittadine vicine, ma anche di quelle oltre il confine sloveno, oltre che i gruppi social locali. Dal 20 aprile scorso Sonia Bottacchiari, 49 anni, e i suoi figli di 16 e 14 anni, Nishanta e Joshua, sono spariti nel nulla. La famiglia è originaria di Castell’Arquato, in provincia di Piacenza, quel lunedì di aprile la donna ha caricato in auto i figli, i suoi 4 cani e le tende da campeggio per iniziare una mini-gita tra le vette delle Prealpi Giulie, in Friuli Venezia Giulia.

IL CAMPEGGIO “NON PERVENUTO” E L’AUTO RITROVATA IN UN PARCHEGGIO

Da giorni l’appello del padre è arrivato anche al resto d’Italia che sta vivendo in apprensione gli sviluppi di questo nuovo giallo nazionale. Yuti Groppi, separato da Sonia da 12 anni, sapeva che i ragazzi con la madre avrebbero fatto una vacanza di alcuni giorni in un campeggio a Gemona, in provincia di Udine, e sarebbero dovuti tornare il 24 aprile. Ma dal giorno della partenza da Castell’Arquato non ha più avuto notizie, i cellulari di tutti e tre non hanno più dato segni di vita. E in quel campeggio non ci sono mai arrivati. Da allora sono passate più di due settimane e solo ieri, giovedì 7 maggio, è stata ritrovata l’auto, una Chevrolet Captiva grigia, in un parcheggio a Tarcento, vuota. Non c’erano più nemmeno le tende da campeggio.

LE RICERCHE NELLE ‘ZONE IMPERVIE’

Nella zona, soprattutto tra i sentieri e le zone impervie delle montagne friulane, da giorni sono in corso serrate ricerche. Sul posto stanno operando i carabinieri del Comando provinciale, i vigili del fuoco – anche con l’ausilio dell’elicottero Drago, decollato dall’aeroporto di Venezia, e del reparto droni – e volontari della Protezione civile e del Soccorso alpino. E da quando gli appelli stanno girando, si moltiplicano anche le segnalazioni di presunti avvistamenti e segnalazioni, anche risalenti ai primi di maggio. Però tuttora non si sa dove siano finiti due ragazzi, una donna e 4 cani, tra cui un maremmano. Tra le ipotesi anche che la vacanza sia continuata a bordo di un’altra vettura sulle montagne della zona, anche in Slovenia.

DALLA DENUNCIA DI SCOMPARSA ALL’INCHIESTA PER SOTTRAZIONE DI MINORI

Ci si interroga se possa essere successa una tragedia tra le montagne o se i tre si siano allontanati volontariamente. L ‘ex marito della donna, Yuri Groppi, ha presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri, denuncia che ha portato nei giorni successivi la Procura di Piacenza- che ha competenza territoriale per la residenza degli scomparsi- all’apertura di un fascicolo d’inchiesta con l’ipotesi di reato di sottrazione di minore.

LA RELAZIONE CONFLITTUALE TRA “EX”

E, per seguire anche questa pista, i carabinieri stanno svolgendo accertamenti nell’ambito familiare e tra le amicizie, per ricostruire i rapporti personali e le dinamiche tra la donna, il marito e i figli. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni degli inquirenti, la relazione tra i due ex coniugi, anche se separati da 12 anni, sarebbe stata tuttora turbolenta e contrassegnata da tensioni e conflittualità.

L’ULTIMO MESSAGGIO DELLA FIGLIA

Al momento non risulta che i due ragazzi abbiano fatto trasparire nulla di strano nelle ore precedenti la scomparsa. L’ultimo messaggio inviato da Nishanta, la figlia sedicenne, risale al 20 aprile, il giorno della sparizione e fu inviato ad una compagna di scuola. A riferirlo è il quotidiano La Libertà, che ha raccolto la testimonianza della ragazzina a cui Nishanta ha scritto prima di scomparire. Su Whastapp “mi ha chiesto come mi fosse andata una verifica – racconta la compagna – le ho risposto il giorno dopo, ma il mio messaggio non è mai stato visualizzato. Da quel momento solo spunte grigie”.

IL LICENZIAMENTO DELLA MADRE: È UN ALLONTANAMENTO VOLONTARIO?

Diversamente, fanno sorgere più interrogativi agli inquirenti la decisione di Sonia, la madre, di licenziarsi e farsi dare la liquidazione prima di sparire: un elemento che farebbero propendere per un allontanamento volontario e pianificato, ipotesi che l’ex marito e il padre dei ragazzi ritiene plausibile.

(photo credit: sei di latisana se../gruppo Fb)