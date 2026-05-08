venerdì 8 Maggio 2026

“Benzina a due euro in autostrada”: la denuncia dell’Unione Nazionale Consumatori

L'UNC: "Nonostante il prezzo medio della benzina sia oggi sceso nella rete stradale e in quasi tutte le regioni"

Data pubblicazione: 8-5-2026 ore 10:28Ultimo aggiornamento: 8-5-2026 ore 10:29

ROMA – “Nonostante il prezzo medio della benzina sia oggi sceso nella rete stradale e in quasi tutte le regioni, in autostrada è salito toccando la soglia di 2 euro, da 1,994 a 2 euro esatti, pari a un costo aggiuntivo di 30 centesimi per un pieno di 50 litri” denuncia Massimiliano Dona, presidente dell‘Unione Nazionale Consumatori.

“Mentre il prezzo del gasolio oggi è sceso ovunque, la benzina è rincarata in autostrada, Basilicata e Campania, mentre è rimasta stazionaria in Valle d’Aosta. La più cara, dopo l’autostrada, si vende a Bolzano (1.959 euro al litro), poi in Basilicata (1,951) e in Calabria (1,950). Il prezzo più basso nelle Marche” prosegue Dona. “Il gasolio, invece, nonostante la riduzione, continua a vendersi sopra i 2 euro, anche se da 2 giorni è sceso anche in autostrada sotto i 2,1 euro” conclude Dona.

Leggi anche

La crisi del carburante non è una scusa, i voli cancellati dovranno essere rimborsati

di Redazione

Sky chiede quasi due miliardi di euro di danni al “cartello” Dazn-Tim

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»