Ricina, spunta una torta arrivata a casa in quei giorni. Gianni e la figlia lasciano la casa di Laura

ROMA – Nel giallo di madre e figlia avvelenate con la ricina a Pietracatella, in Molise, subito dopo Natale spunta un elemento che fino a ora non era emerso: una torta che una zia della famiglia Di Vita avrebbe portato nell’abitazione nelle ore precedenti il Natale. Questa torta, poi rimasta nella casa di famiglia, sarebbe però stata assaggiata anche dalla madre di Gianni e da altri familiari che non hanno avuto sintomi di malessere.

Gli inquirenti, in questi giorni, sembra stiano arrivando a trovare il capo della matassa di questo giallo davvero intricato. E sembrano essere arrivati ad avere la certezza sul fatto che il delitto, e quindi l’avvelenamento, sia avvenuto all’interno della cerchia familiare, forse per motivi legati ad attriti o questioni non chiarite. In questo senso, sembrerebbe essere stata d’aiuto l’audizione di un fratello di De Vita che non vive a Pietracatella, ma in un’altra regione, e che avrebbe raccontato agli inquirenti alcuni episodi o aspetti che finora non erano emersi. Tutti i parenti della famiglia in provincia di Campobasso, infatti, avevano finora escluso l’esistenza di rancori o discussioni in famiglia.

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GIANNI DI VITA E LA FIGLIA SE NE VANNO DALLA CASA DI LAURA

Intanto, è di oggi la notizia che Gianni Di Vita e la figlia maggiore Alice, 19enne, hanno lasciato la casa della cugina Laura Di Vita, dove si erano trasferiti a vivere dopo la morte di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita. Laura Di Vita, cugina di Gianni, è nella rosa delle cinque persone che secondo gli inquirenti sarebbero i sospettati per l’avvelenamento. Ieri era circolata la notizia che sarebbe stata convocata in Questura per una quarta volta, in un’audizione che stavolta avrebbe visto presenti anche i magistrati. Stando ad alcune indiscrezioni, i racconti fatti nelle precedenti audizioni presenterebbero delle contraddizioni. Gianni Di Vita, però, davanti agli inquirenti ha escluso che potesse avere motivi di rancore verso sua moglie: “Tra mia moglie e Laura non esistevano attriti”.

Perchè hanno deciso di andarsene da quella casa? Il loro avvocato formalmente dice che si tratta di una scelta legata a sfuggire alla pressione dei giornalisti appostati fuori dall’abitazione di Pietracatella, diventata insostenibile. Dice l’avvocato Vittorino Facciolla: “Troppa pressione mediatica sul paese, attorno a questa famiglia distrutta. Gianni deve proteggere sua figlia, una ragazza di 19 anni, molto provata, che tra poche settimane, in condizioni psicologiche facilmente immaginabili, deve affrontare l’esame di maturità classica“.

SENTITA L’ANZIANA MAMMA DI DI VITA

Ieri è stata ascoltata dagli inquirenti anche l’anziana madre di Gianni Di Vita, a cui gli inquirenti potrebbero aver fatto domande sull’esistenza di dissapori, dinamiche familiari o eventuali tensioni. Ma anche chi ci fosse in giro per casa a Natale e nei giorni subito precedenti. Proprio quelle che potrebbero essere alla base del delitto di Pietracatella. L’ultraottantenne è stata a colloquio con gli inquirenti quattro ore come persona informata sui fatti. Nei giorni di Natale era stata con la famiglia del figlio. La donna abita nella stesso palazzo dl figlio, in un appartamento al piano di sotto.