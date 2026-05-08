L’oroscopo di venerdì 8 maggio 2026

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Questa giornata è interessante anche per farti venire in mente una buona idea. Piccole soddisfazioni quotidiane ti regalano buonumore, mentre qualche imprevisto diventa occasione per riscoprire flessibilità e spirito pratico.
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Prima di operare scelte che possano modificare la tua situazione attuale, cerca di valutare bene tutte le circostanze. Ti consiglio di allargare il giro delle conoscenze.
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Le spese sono state eccessive. Non stancarti troppo.
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
Le persone che hanno un’attività indipendente noteranno da qui a poco un incremento delle responsabilità, un recupero. Giornata favorevole per chi sa ascoltare e adattarsi: piccoli passi concreti oggi aprono possibilità interessanti per il prossimo futuro.
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
Ora comandi tu, in particolare se hai lavorato bene in passato. Non dire ciò che pensi pure se ti rimane difficile. L’amore promette bene ma controlla i tuoi stati d’animo…
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
Ottima giornata tutta da sfruttare. Ti confronterai con un progetto impegnativo. Ambizione premiata e buone notizie, nuovi accordi o società, idee.
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Non sei molto soddisfatto di come stanno andando le cose in amore e anche il lavoro impegna troppo, manca la pazienza per ascoltare scuse, parole, giustificazioni.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
L’amore si rafforza; sei protagonista come non lo eri da tempo e le novità non mancheranno! I rapporti sono facilitati, programma un periodo di piacevoli incontri.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Giornata ottima, se t’interessa portare avanti un progetto oggi puoi contattare le persone giuste. Un incontro nuovo porta serenità, ma potresti anche essere attratto da una persona speciale.
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Oggi potresti trovare soluzioni semplici a vecchi problemi e, se ti mostri aperto al dialogo, nuove occasioni potrebbero presentarsi in modo spontaneo. Nella tua vita, pur negli inevitabili cambiamenti, trovi sempre il modo di navigare con fortuna su acque che riesci a controllare bene.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
La situazione sul lavoro non è facile da gestire. Con Pesci o Capricorno può esserci qualche discussione di troppo, devi ritrovare tranquillità interiore.
Pesci
dal 20 febbraio al 20 marzo
Oggi va bene in generale. Datti da fare, soprattutto nel lavoro, per cercare nuove occasioni da sfruttare al meglio.