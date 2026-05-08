venerdì 8 Maggio 2026

L’oroscopo di venerdì 8 maggio 2026

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l'oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

Data pubblicazione: 8-5-2026 ore 8:08Ultimo aggiornamento: 8-5-2026 ore 8:08

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Questa giornata è interessante anche per farti venire in mente una buona idea. Piccole soddisfazioni quotidiane ti regalano buonumore, mentre qualche imprevisto diventa occasione per riscoprire flessibilità e spirito pratico.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Prima di operare scelte che possano modificare la tua situazione attuale, cerca di valutare bene tutte le circostanze. Ti consiglio di allargare il giro delle conoscenze.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Le spese sono state eccessive. Non stancarti troppo.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Le persone che hanno un’attività indipendente noteranno da qui a poco un incremento delle responsabilità, un recupero. Giornata favorevole per chi sa ascoltare e adattarsi: piccoli passi concreti oggi aprono possibilità interessanti per il prossimo futuro.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Ora comandi tu, in particolare se hai lavorato bene in passato. Non dire ciò che pensi pure se ti rimane difficile. L’amore promette bene ma controlla i tuoi stati d’animo…

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Ottima giornata tutta da sfruttare. Ti confronterai con un progetto impegnativo. Ambizione premiata e buone notizie, nuovi accordi o società, idee.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Non sei molto soddisfatto di come stanno andando le cose in amore e anche il lavoro impegna troppo, manca la pazienza per ascoltare scuse, parole, giustificazioni.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

L’amore si rafforza; sei protagonista come non lo eri da tempo e le novità non mancheranno! I rapporti sono facilitati, programma un periodo di piacevoli incontri.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Giornata ottima, se t’interessa portare avanti un progetto oggi puoi contattare le persone giuste. Un incontro nuovo porta serenità, ma potresti anche essere attratto da una persona speciale.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Oggi potresti trovare soluzioni semplici a vecchi problemi e, se ti mostri aperto al dialogo, nuove occasioni potrebbero presentarsi in modo spontaneo. Nella tua vita, pur negli inevitabili cambiamenti, trovi sempre il modo di navigare con fortuna su acque che riesci a controllare bene.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

La situazione sul lavoro non è facile da gestire. Con Pesci o Capricorno può esserci qualche discussione di troppo, devi ritrovare tranquillità interiore.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Oggi va bene in generale. Datti da fare, soprattutto nel lavoro, per cercare nuove occasioni da sfruttare al meglio.

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