Meteo, le previsioni di venerdì 8 maggio 2026

(da ilMeteo.it)

NORD

Pressione che aumenta lievemente. La mattinata vedrà condizioni di tempo lievemente instabile sulla Romagna, con cielo spesso coperto e occasionali piovaschi intermittenti; nel corso delle ore pomeridiane ecco che il tempo migliorerà gradualmente, con spazi via via più soleggiati. Il tempo sarà parzialmente soleggiato sul resto delle regioni. Venti deboli, mari poco mossi. Clima mite.

CENTRO e SARDEGNA

Pressione debole sulle nostre regioni. La giornata sarà contraddistinta da una mattinata con cielo spesso coperto e precipitazioni da modeste a moderate su Lazio, Umbria e regioni adriatiche, quasi assenti in Toscana. Nel corso del pomeriggio il tempo tenderà a migliorare con cessazione delle piogge a favore di spazi soleggiati. Lievemente instabile anche in Sardegna. Venti deboli.

SUD e SICILIA

Pressione ancora non così salda. La giornata sarà contraddistinta da una mattinata instabile, infatti ci saranno precipitazioni sparse, localmente moderate su Campania, Basilicata e Puglia. Il tempo sarà più asciutto in Calabria e più soleggiato in Sicilia. Nel pomeriggio tenderà lentamente a migliorare. Venti da deboli a moderati da direzioni diverse, mari da mossi a molto mossi.