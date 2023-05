TRAILER | Al cinema ‘La Caccia’, il thriller diretto da Marco Bocci con Laura Chiatti

ROMA – Conto alla rovescia quasi terminato per ‘La caccia‘, thriller che vede Marco Bocci tornare dietro la macchina da presa dopo il riuscitissimo esordio alla regia con ‘A Tor Bella Monaca non piove mai’. Si tratta di un racconto ad alta tensione e dagli imprevedibili colpi di scena: al centro del racconto quattro fratelli, riunitisi per la morte del padre, che dovranno fare i conti col presente ma soprattutto con il loro passato.

Tra i protagonisti Laura Chiatti, che condivide per la prima volta un set con il marito. La coppia ha presentato la pellicola a Domenica In la scorsa settimana finendo al centro delle polemiche per delle dichiarazioni di Laura Chiatti circa la gestione delle faccende domestiche con il marito. Nel corso dell’intervista Bocci ha anche parlato di un virus raro che gli ha danneggiato una parte del cervello e ha rischiato di impedirgli di parlare.

‘La caccia’ – prodotto da Santo Versace e Gianluca Curti per Minerva Pictures, con Rai Cinema – arriverà in sala l’11 maggio distribuito da Medusa Film e sarà presentato in anteprima il 10 maggio al Riviera International Film Festival. Nel cast oltre a Laura Chiatti, troviamo Filippo Nigro, Paolo Pierobon e Pietro Sermonti.

DI COSA PARLA ‘LA CACCIA’, IL FILM DI BOCCI CON LAURA CHIATTI

Luca, Silvia, Mattia e Giorgio sono quattro fratelli molto diversi tra loro: Luca è energico, vende macchine e ha in mente di espandere la propria attività; Silvia ha combattuto a lungo contro la tossicodipendenza, e ora è pulita da mille giorni; Mattia è un pittore, all’apparenza trasandato e non curante dell’opinione altrui; Giorgio ha invece un’aria seria e affidabile, un lavoro stabile e una famiglia esigente. Dopo svariati anni di lontananza, i quattro si riuniscono per l’improvvisa morte del padre, proprio in quella villa dove hanno trascorso l’infanzia e che, con loro sorpresa, rimane la sola eredità lasciata dal genitore. Decidono così di vendere la casa di famiglia, che ancora oggi nasconde una terribile verità. Poiché però il ricavato è insufficiente a sanare i rispettivi problemi economici, Luca propone una soluzione estrema, una soluzione degna di suo padre.