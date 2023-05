Genova, ordigno bellico in cantieri ferrovia a Brignole: arriva l’Esercito

GENOVA – Ordigno bellico trovato a Genova, all’interno dei cantieri del nuovo nodo ferroviario. Per la rimozione sarà necessario l’intervento dell’Esercito, in particolare dal Genio guastatori di Fossano. Si tratta di un proiettile incendiario antiaereo, probabilmente britannico, considerato potenzialmente pericoloso perché contenente fosforo e danneggiato nel corso del ritrovamento.

L’arrivo dell’Esercito è previsto in serata e la rimozione dovrebbe avvenire nella notte. In un primo momento, sembrava fosse sufficiente l’intervento degli artificieri della Polizia che, tuttavia, dopo i necessari approfondimenti, hanno lasciato il cantiere in serata.

I palazzi vicino alla ferrovia non saranno evacuati. Pesanti disagi per la viabilità ferroviaria a partire dal primo pomeriggio, con soli quattro binari attivi su dieci. Limitato il servizio della metropolitana, chiusa tra De Ferrari e Brignole e a binario unico tra San Giorgio e De Ferrari. Chiuso per due ore, con i relativi disagi per autobus e mezzi privati, e poi riaperto alla circolazione stradale il tunnel di via Canevari, che passa sotto la stazione ferroviaria e della metropolitana di Brignole.