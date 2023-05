Antonella Clerici difende Benedetta Rossi: “Dissero che puzzavo di sugo, radical chic hanno stancato”

ROMA – Antonella Clerici si schiera dalla parte della collega Benedetta Rossi, presa di mira sui social per aver scelto ingredienti economici per le sue ricette. Durante la puntata di oggi, 8 maggio, di “È sempre mezzogiorno” la conduttrice ha dichiarato in diretta tv: “Questi ‘gastrofighetti’ hanno stancato. La cucina non deve essere snob, deve essere pop”.

Clerici ha poi raccontato che nell’edizione del 2010 del Festival di Sanremo, da lei condotta, un cantante si rifiutò di partecipare dicendo che lei sapeva troppo di sugo. “Il sugo è stato il mio successo- ha rivendicato Clerici- Grazie al pop e al popolo che ci guarda tutti i giorni. Evviva la cucina in tutte le sue versioni. Attraverso la cucina passa tanta cultura, e voi radical chic non l’avete ancora capito”.

"Questi gastro fighetti hanno stancato. Non se ne può più" #esempremezzogiorno pic.twitter.com/kBTDmKCO5u — Il Grande Flagello (@grande_flagello) May 8, 2023

Dire ad Antonella Clerici “sa troppo di sugo” qualifica chi l’ha detto e non di certo lei che si è meritata il palco di Sanremo esattamente quanto i suoi colleghi maschi, con onestà, passione ed una lunga gavetta alle spalle. Che brutta gente. pic.twitter.com/TmKxWSPVwb — isabella insolia (@isainsolia) May 8, 2023