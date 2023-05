Un caso di peste suina individuato a Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA – A seguito di una segnalazione di positività di un caso di ‘Peste suina africana’ rinvenuto in un cinghiale nel territorio del Comune di Cardeto (RC), la Regione Calabria, che con un Dca firmato dal presidente Occhiuto lo scorso 30 agosto 2022 si è dotata di un Piano regionale di interventi urgenti per la prevenzione e la sorveglianza della peste suina, ha attivato la segnalazione all’Istituto zooprofilattico, il quale ha provveduto a confermare il test eseguito in prima istanza e sta completando tutto l’iter diagnostico di conferma del caso.

Su iniziativa della struttura regionale, d’intesa col commissario nazionale PSA, si è attivata immediatamente tutta la struttura tecnica, coordinata dall’Asp di Reggio Calabria, per avviare la strategia complessiva per l’eliminazione della malattia dal territorio reggino.