‘Blanca’ torna con la seconda stagione: foto e anticipazioni della fiction Rai

ROMA – Sono appena terminate le riprese dell’attesa seconda stagione del crime drama ‘Blanca’ targato Rai Fiction. Nel cast ritroviamo Maria Chiara Giannetta nei panni della protagonista, Giuseppe Zeno in quelli dell’ispettore Liguori e Pierpaolo Spollon in quelli di Sebastiano.

In onda prossimamente in prima serata su Rai 1, i nuovi episodi saranno l’occasione per entrare ancora di più nel mondo di Blanca. Verranno fuori segreti inaspettati sulla sua famiglia che porteranno non pochi sconvolgimenti nella sua vita e in quella di chi le sta vicino. Soprattutto ora che, diventata consulente della Polizia a tutti gli effetti, si trova ad affrontare anche sul lavoro nuove e difficili sfide, che la porteranno ancora una volta ad essere protagonista delle indagini al commissariato San Teodoro.

Torneranno gli amati compagni di avventura: la fedele Linneo, Lucia, che avrà un ruolo ancora più importante nella vita di Blanca, l’amica Stella, l’ispettore Liguori, che farà ingelosire Blanca con una nuova fiamma che viene dal passato, il commissario Bacigalupo e anche Sebastiano, di cui scopriremo nuovi lati inediti. Inoltre, arriveranno anche personaggi nuovi che costringeranno Blanca a fare i conti con il suo passato e a decidere chi vuole essere.

Tra le serie più amate dal pubblico di Rai 1, ‘Blanca’ è stata la prima serie televisiva girata in olofonia, tecnica che permette di riprodurre il suono in modo simile a come viene percepito dall’apparato uditivo umano: utilizzando semplici cuffiette, per lo spettatore è come essere al posto di Blanca, sentire come lei sente e ricostruisce il mondo. Una vera e propria novità nel panorama della produzione audiovisiva.

‘Blanca’ è una produzione Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction, diretta da Jan Maria Michelini e Michele Soavi, scritta da Francesco Arlanch e Mario Ruggeri.