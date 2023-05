Morta a 37 anni Monica Sirianni, ex concorrente del Grande Fratello

ROMA – Un improvviso malore, la corsa disperata in ospedale e, infine, la morte. È scomparsa a 37 anni Monica Sirianni, ex concorrente del Grande Fratello. Venerdì 5 maggio si trovava con gli amici in un bar di Soveria Mannelli, in provincia di Catanzaro, quando, in tarda serata, è stata colta da un malore. Trasportata d’urgenza in ospedale, è deceduta poco dopo. Sono tutt’ora in corso gli accertamenti per le cause della morte.

MONICA SIRIANNI AL GRANDE FRATELLO

Originaria di Sidney, Monica Sirianni partecipò a 25 anni al Grande Fratello 12. Era il 2011 e la conduzione era affidata ancora ad Alessia Marcuzzi, mentre Alfonso Signorini ricopriva il ruolo di opinionista. Insieme a lei in quell’edizione anche Ilenia Pastorelli, Cristina Dal Basso e Patrick Ray Pugliese, quest’ultimi alla loro seconda esperienza nella casa. La vittoria andò a Sabrina Mbarek, ma il pubblico si appassionò alla storia d’amore nata tra Monica e Fabrizio Conti. Lui interruppe la frequentazione con un’altra concorrente, Martina Pascutti, mentre Monica lasciò il fidanzato Diego per viversi la relazione con il suo coinquilino, che proseguì anche al di fuori della casa, sebbene per poco tempo.