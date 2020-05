VIDEO | FOTO | La ‘x’ è il segno dove.. protestare: Bologna docet

In più di 200 tra educatori sociali e del doposcuola in appalto, riders, facchini dello spettacolo e della logistica, lavoratori del turismo, inquilini, medici specializzandi che hanno risposto all’appello, si sono trovati così, provvisti di mascherine, a esprimere il proprio dissenso seguendo le norme anti-contagio: la nuova frontiera della protesta in un mondo che dovrà rimanere sempre all’erta per evitare una nuova diffusione del virus.

