Tg Politico Parlamentare, edizione dell’8 maggio 2020

ECCO IL DL RILANCIO, STOP DI 5 MESI AI LICENZIAMENTI

Sale a 1 euro e 50 centesimi il tetto massimo per le mascherine chirurgiche. A 6 euro e 50 le Ffp2. E’ una delle novita’ apportate nell’ultima bozza del decreto maggio, che il governo rinomina decreto rilancio. Molte misure a sostegno di imprese e famiglie per un controvalore di 55 miliardi. Sale a 5 mesi lo stop per i licenziamenti, mentre si prevede una proroga di ulteriori 12 mesi per la cassaintegrazione. Ci sara’ un bonus tra i 400 e i 600 euro per i lavoratori domestici che abbiano subito riduzioni di orario. Incrementato a 230 milioni il Fondo dedicato ai settori dello spettacolo. Ammontano a 1,4 miliardi le risorse destinate alla sanità territoriale.

AMMALARSI AL LAVORO, 37 MILA DENUNCE DI CONTAGIO

Sono oltre 37 mila i contagi da coronavirus sul luogo di lavoro. Si tratta per l’esattezza di 37.352 denunce all’Inail, di cui 129 casi mortali. Il report conferma la maggiore esposizione al rischio del personale sanitario, con il 73% delle denunce. Guardando alla composizione territoriale, si conferma la diffusione concentrata al nord, dove si registrano 8 denunce su 10. Maglia nera alla Lombardia, seguita da Piemonte , Emilia Romagna, Veneto, Toscana e Liguria.

RIFIUTI, BONIFICATE 41 DISCARICHE IN TRE ANNI

Sono 41, su un totale di 81, le discariche bonificate in quasi tre anni dalla Struttura di missione voluta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 2017. Un lavoro necessario per azzerare le infrazioni contratte dal’Italia in Europa. Nei tre anni di mandato l’attività ha permesso di conseguire un risparmio nella sanzione per l’Erario dello Stato di 16 milioni e 400mila euro. “Il risultato – spiega il sottosegretario dell’Ambiente Roberto Morassut – dimostra che quando lo Stato marcia unito e coordinato raggiunge gli obiettivi che si prefigge”.

CASELLATI PROPONE LA GIORNATA DEI MEDICI

Celebrare il 20 febbraio la Giornata dei camici bianchi per ricordare l’impegno che medici e infermieri mettono tutti i giorni al servizio dei cittadini. A volerla fortemente è la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, che oggi in visita all’ospedale della sua citta’, Padova, ha annunciato il ddl firmato da tutti i gruppi. “L’Italia vi è riconoscente- ha detto la presidente davanti ai sanitari- per il grande lavoro che svolgete con grande coraggio e sacrificio”. Casellati ha invitato a non dimenticare anche l’emergenza economica. “E’ importante che il Paese riparta”, ha sottolineato.