VIDEO | De Luca a Salvini: “Ha occhiali color pannolino di bimbo”

NAPOLI – “Voglio dare una informazione a un esponente politico milanese il quale è sempre disinformato sul Sud. Non voglio fare nomi, diciamo che è un esponente che va in giro in questo periodo per l’Italia per farsi guardare gli occhiali nuovi che ha comprato, occhiali color pannolino di bimbo“. Così il governatore della Campania Vincenzo De Luca, in una diretta Facebook, si rivolge al leader della Lega Matteo Salvini. “Ha detto che una regione del Nord è l’unica ad aver fatto iniziative per i fitti. Ricordo a questo autorevole esponente del Nord e del sovranismo – dice – che la regione Campania ha varato un programma per gli aiuti a fitti, contributi alloggiativi, due bandi per quasi 70 milioni di euro”.