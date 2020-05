VIDEO | Navigli affollati, il sindaco Sala furibondo: “Li chiudo e coi baristi parlate voi”

“RIAPRIRE È QUESTIONE DI SOPRAVVIVENZA”

“Noi siamo non solo in crisi da un punto di vista sanitario- spiega Sala- ma siamo in una profondissima crisi socio-economica“. Dunque Milano come sottolinea il primo cittadino in versione ‘quasi De Luca’ “ha bisogno di ritornare a lavorare”, e “riaprire non è un vezzo ma una necessità”. Anche perché “quando c’è da ringraziare i milanesi per il loro comportamento virtuoso io sono il primo a farlo e mi piace anche, però- specifica- poi ci sono i momenti in cui incazzarsi, e questo è uno di quei momenti“.

Il sindaco ribadisce di stare dalla parte “di quelle famiglie che fanno fatica ad arrivare a fine mese”, dalla parte di quelli che “vanno a lavorare e non a divertirsi, per portare a casa per le loro famiglie quanto necessario”. Ecco perché “non permetterò che quattro scalmanati senza mascherina e uno vicino all’altro mettano in discussione tutto ciò“.

“SI POTEVA ESSERE INCONSAPEVOLI DUE MESI FA, NON ORA”

Un sindaco che riconosce anche i propri errori: “Potevamo essere inconsapevoli due o tre mesi fa e anche io lo sono stato, ma ora no… dopo tutto quello che abbiamo visto”. Dopodiché, “mi prendo le mie responsabilità e ci metto più vigili“, ma “non è un guardia e ladri, non è un gioco”, anche perché “non possiamo permettercelo in una città da 1.4 milioni di abitanti e da 1.700 chilometri di strade”. Proprio per questo l’appello è rivolto alla cittadinanza, con delle distinzioni, “perché i milanesi senza testa sono l’1% e io non permetterò che quell’1% metta in difficoltà il 99%”. Detto questo, “vedremo domattina com’è la situazione”.