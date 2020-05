Incontro positivo tra Conte e Italia Viva, il premier: “Lavorare insieme con grande responsabilità”

ROMA – L’incontro con Italia Viva, a quanto si apprende da fonti di palazzo Chigi, e’ stato positivo. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ribadito ancora una volta la sua totale disponibilita’ a discutere le proposte di IV per la ripresa economica del Paese. Ha inoltre condiviso la necessita’ di lavorare tutti insieme, con coraggio e determinazione, per affrontare e superare questa drammatica emergenza economica e sociale e offrire urgenti risposte ai cittadini. Il Governo e le forze di maggioranza sono chiamati a operare con grande responsabilita’, che deve essere ben superiore a quella richiesta a tutti i cittadini visti i compiti istituzionali, per operare la sintesi piu’ efficace e lungimirante per far ripartire il Paese e rilanciare l’economia.