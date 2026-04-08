mercoledì 8 Aprile 2026

Fiorello torna su Rai1 in prima serata? La risposta del conduttore a La Pennicanza

Lo showman sarebbe, secondo i rumors, filo conduttore di un doc su Pippo Baudo

Data pubblicazione: 8-4-2026 ore 23:02Ultimo aggiornamento: 8-4-2026 ore 23:02

ROMA – Fiorello è tornato dalla pausa pasquale de La Pennicanza commentando una notizia letta sui giornali che lo riguarda in prima persona: “Ho letto che il 7 giugno tornerò in prima serata su Rai1. Dicono che farò da filo conduttore a un documentario su Pippo Baudo… ma io non so niente!”, ha detto il conduttore durante il programma radiofonico che conduce con Fabrizio Biggio dal lunedì al venerdì alle 13.45 su Rai Radio2, RaiPlay, sul canale 202 del digitale terrestre e, in replica alle 7.10 del mattino, con La Mattinanza su Rai2.

Lo showman ha, poi, continuato la puntata affrontando le ultime notizie: “Ce ne siamo andati ed è successo di tutto: Raffaella Fico si è lasciata con Armando Izzo. Dobbiamo farcene una ragione. La signora Conte ha risposto alle critiche sul caso Piantedosi dicendo: ‘È il curriculum che parla per me’”. Il monito dello showman: “Ci vuole esperienza, altrimenti è normale che arrivati a una certa età si perda la testa!”.

Il coreografo Luca Tommassini, presente in studio, ha fatto tappa da Fiorello prima di volare a Berlino per la prima del film ‘Michael’, dove è invitato insieme a tutti i ballerini che hanno ballato con Michael Jackson.

Spazio poi alla satira sportivo-cinematografica con una finta telefonata ad Aurelio De Laurentiis: “Buongiorno, abbiamo vinto. Siamo secondi in classifica. Antonio Conte è un grande allenatore, senza il suo supporto il Napoli non potrebbe raggiungere questi livelli! Credo che la sua presenza in panchina sia essenziale. Il contratto? lo sblocco subito: con quello che risparmio sul suo stipendio ci faccio due film e una serie!!”.

Non manca il collegamento con il Quirinale, con l’improbabile Sergio Mattarella: “Cosa devo dire di quell’uomo? Di quell’essere con una posizione tricologica imbarazzante? Qualcuno lo fermi. Ieri doveva distruggere una civiltà, stamattina era nel giardino della Casa Bianca ad annaffiare le begonie. La soluzione? È prendere l’aereo presidenziale, atterrare lì davanti, scendere con calma, stilare un piano preciso e poi dargli una testata sotto l’occipitale sinistro, minacciandolo di fargli vedere tutti i David di Donatello. Viva l’Italia, viva la pace nel mondo… e viva le soluzioni drastiche”.

Fiorello ha concluso la puntata con una nota ironica sul nostro Paese: “Chiudiamo con una bella notizia: l’Italia è uno dei paesi più longevi di tutti. Rai1 ringrazia!”.

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