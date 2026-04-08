Doppio ko Italia agli Atp di Montecarlo: eliminati Musetti e Cobolli

ROMA – L’Italia perde Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli nei 16esimi di finale del torneo Atp di Montecarlo. Per entrambi gli azzurri sconfitte inattese, che bruciano.

‘Muso’, numero 4 del seeding, è stato battuto in due set dal monegasco Valentin Vacherot con il punteggio di 7-6, 7-5. Cobolli invece, numero 10 del tabellone, ha ceduto al belga Alexander Blockx sempre in due set: 6-3, 6-3.

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SINNER CONTRO MACHAC NEGLI OTTAVI

Jannik Sinner va avanti e negli ottavi di finale del torneo affronterà Tomas Machac. Il ceco ha infatti battuto nei 16esimi l’argentino Francisco Cerundolo in due set con il punteggio di 7-6, 6-3. L’azzurro intanto, proprio in vista dell’impegno contemporaneo in singolare, ha deciso di ritirarsi dal doppio, scelta fatta in accordo con il suo compagno, il belga Zizou Bergs, anche lui impegnato negli ottavi del singolare.