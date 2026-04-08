VIDEO| Cesare Cremonini e il post che colpisce i fan: “Ogni giorno annego il dolore in nuove visioni”

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ROMA – Tra una prova in studio e l’altra, in attesa del suo tour, Cesare Cremonini condivide i suoi pensieri con i fan e sui social scrive un post che colpisce. “Non sto facendo nessun singolo per il tour, ho in mente cose molto più importanti perché mentre si parla per mesi di carriere e grandi eventi la vita è capace di distruggerti e ricrearti con una violenza tale da consegnare alla musica l’unica testimonianza. È un dono. Ogni giorno della mia vita è dedicata ad annegare il dolore in nuove visioni. Procedo così”, scrive il cantautore che si trova a Londra.

“Vi voglio bene. Sto un mese qui poi torno in Italia- assicura- e inizio le prove generali di CremoniniLive26 dove porterò ovviamente nel bagaglio una parte di quello che mi succede. Ma lo vedrete nei miei occhi non nella discografia. Sono proprio da un’altra parte. Vi abbraccio”.

ll CremoniniLive26 andrà in scena nei prossimi mesi con alcune date-evento: Aeroporto Amedeo Duca d’Aosta di Gorizia (31 maggio- data-zero), Circo Massimo di Roma (6 giugno), l’Ippodromo SNAI La Maura di Milano (10 giugno), l’Autodromo di Imola Enzo e Dino Ferrari – Music Park Arena (13 giugno), la Visarno Arena di Firenze (17 giugno).