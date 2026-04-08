VIDEO| ‘Agenda Italia 2026’, la ripartenza del Governo e del centrodestra al centro del Forum ‘Il Tempo’

ROMA – La ripartenza dell’azione di governo e le priorità del centrodestra per i prossimi mesi sono state al centro del convegno ‘Forum Il Tempo: agenda Italia 2026. Ripartenza del Governo e del centrodestra’, organizzato da Il Tempo e coordinato dal direttore Daniele Capezzone. L’iniziativa ha rappresentato un momento di confronto sulle principali sfide economiche e politiche del Paese, con l’obiettivo di delineare un’agenda concreta per i prossimi 12-18 mesi e un possibile cronoprogramma delle riforme fino al termine della legislatura.

Nel corso del Forum sono stati affrontati i temi chiave dell’azione di governo – tasse, lavoro, sicurezza e immigrazione – insieme al nodo dei vincoli europei e alle prospettive internazionali in un contesto geopolitico complesso. Il dibattito ha evidenziato la necessità di rafforzare la crescita economica, sostenere il tessuto produttivo e proseguire nel percorso di riforme, individuando le priorità della maggioranza per la seconda fase della legislatura.

Per Francesco Filini, membro della VI Commissione Finanze della Camera dei deputati per Fratelli d’Italia, “l’abolizione del reddito di cittadinanza è una vittoria non solo per quanto riguarda la stabilità dei conti pubblici, ma anche dal punto di vista culturale. Il Governo ha ribadito che va aiutato solo chi non ce la fa, mentre chi è in grado di lavorare è invitato a dare il proprio contributo. Il fatto che abbiamo raggiunto livelli occupazionali record è legato a una nuova narrazione che ha innescato una vera e propria rivoluzione culturale. Anche per quanto riguarda il fronte del superbonus è passato un messaggio importante: la priorità di salvaguardare l’equilibrio della finanza pubblica tagliando i bonus a pioggia. In tal senso, occorre ricordare il cambiamento e i miglioramenti avvenuti in questi anni grazie all’opera del governo, rispetto al passato”.

Secondo Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera dei deputati per Forza Italia, “è fondamentale avere la capacità di non farsi distrarre e di concentrarsi sulle priorità: lavoro, tasse, sanità e scuola. In questo senso, occorre dare un segnale preciso, che richiede coraggio. In un contesto in cui spesso la comunicazione negativa finisce per prevalere su quella positiva, è importante valorizzare i risultati raggiunti. L’aumento dell’occupazione stabile è un risultato significativo che va sottolineato. Anche sul fronte della sanità, il Governo ha avuto il merito di mettere un freno ai meccanismi distorsivi e alle logiche di privatizzazione legate alle cooperative. La tassazione degli extraprofitti delle banche per investire in sanità pubblica è stata una delle misure importanti messe in campo dal governo. Anche sul fronte della sicurezza i dati oggettivi parlano di una riduzione dell’immigrazione clandestina. A tal proposito stiamo investendo sempre più risorse per implementare gli organici delle Forze dell’Ordine. Tutti gli indicatori ci dicono che questo governo ha utilizzato i fondi meglio e bene”.

Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera dei deputati, ha dichiarato: “È certamente importante confrontarsi, anche perché resta ancora più di un anno di legislatura. Molte cose sono state fatte ed è giusto ricordarle e rivendicarle. Immagino che anche domani in Parlamento la presidente Meloni lo farà, spiegando inoltre come far fruttare questi prossimi mesi di lavoro. Ci sono diverse riforme in ballo, in particolare quella sull’autonomia differenziata, un percorso che può essere completato in breve tempo. Poi ci sono le nuove sfide legate alla riduzione dei costi energetici, al tentativo di aprire una riflessione in Europa sul Green Deal e sul Patto di stabilità, oltre a portare avanti le politiche che stiamo attuando sulla sicurezza, sul taglio delle tasse e sulle misure già avviate in questi anni”.

All’evento, tra gli altri, hanno preso parte: il politologo Luigi Di Gregorio e Alessandro Bertoldi, direttore dell’Istituto Friedman.