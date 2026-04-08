mercoledì 8 Aprile 2026

Carsoli, scappa con il Gratta e vinci da 500mila euro per non dividerlo con l’uomo che glielo ha regalato: il biglietto non vale nulla

I due - inizialmente si era parlato di due fidanzati - secondo la versione di lui erano d'accordo nel dividere la somma in caso di vittoria

Data pubblicazione: 8-4-2026 ore 18:42Ultimo aggiornamento: 8-4-2026 ore 18:42

ROMA – Credendo di aver vinto 500mila euro con un Gratta e Vinci regalato da un conoscente, una donna era fuggita per non spartire la somma con lui. È successo a Carsoli, in provincia dell’Aquila, a due connazionali di origine romena. Una storia balzata agli onori della cronaca, anche perché inizialmente si era parlato di due fidanzati, e che oggi ha un nuovo risvolto: il biglietto, in realtà, non ha nessun valore. A rivelarlo è il quotiano Il Centro che parla della clamorosa svista che ha portato all’equivoco.

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm) ha effettuato le dovute verifiche dopo la segnalazione della vittoria e, rilevando l’assenza di contraffazioni, ha comunque bloccato ogni eventuale pagamento della somma, comuncando l’errore all’istituto bancario che avrebbe dovuto procedere all’invio del denaro.

QUALE ERA L’ERRORE

Quale era l’errore? Il ticket non era stato grattato del tutto e un 43 era stato scambiato per un 13. “E proprio il 13 compariva nella quaterna fortunata attorno al simbolo della ‘sfera’, in relazione alla quale era associato un montepremi da 500mila euro”, scrive il quotidiano.

Il 45enne e la 70enne che ha depositato il biglietto si erano incontrati al Bar Renato, all’interno del centro commerciale Carsoli 2. Lui le avrebbe offerto un caffè e un biglietto da grattare, con l’accordo di dividere la somma in caso di vittoria. Dopo l’euforia iniziale, la 70enne ha incassato il biglietto per depositarlo e poi sparire nel nulla. L’uomo si era così rivolto a un legale e ha presentato un esposto alla Guardia di Finanza. Ora il tutto si è concluso in un pugno di mosche.

Leggi anche

Femminicidio Tramontano, la Cassazione riapre il nodo della premeditazione: disposto un appello bis per Impagnatiello

di Piero Bonito Oliva

Crisi energetica, spettro Didattica a Distanza a scuola: la risposta degli studenti

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»