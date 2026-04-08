Femminicidio Tramontano, la Cassazione riapre il nodo della premeditazione: disposto un appello bis per Impagnatiello

ROMA – La Corte di Cassazione riapre un passaggio centrale nel procedimento sul femminicidio di Giulia Tramontano e dispone un processo d’appello bis per Alessandro Impagnatiello, già condannato all’ergastolo per l’uccisione della compagna, avvenuta nel maggio 2023 mentre era incinta di sette mesi. Al centro della decisione dei giudici c’è la valutazione della premeditazione, esclusa in appello ma ora oggetto di un nuovo esame.

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IL NODO DELLA PREMEDITAZIONE

La Suprema Corte ha accolto il ricorso della Procura generale di Milano, che aveva contestato la mancata applicazione dell’aggravante da parte dei giudici d’appello. Secondo l’accusa, l’omicidio sarebbe stato il risultato di un’azione pianificata. Tra gli elementi richiamati, anche i comportamenti precedenti al delitto, ritenuti compatibili con una preparazione.

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Diversa la valutazione espressa nel secondo grado di giudizio, dove non era stata ritenuta provata la formazione anticipata dell’intenzione di uccidere. Anche gli episodi legati alla somministrazione di sostanze nei mesi precedenti erano stati interpretati in un altro modo, non come parte di un piano omicida.

COSA SUCCEDE ORA

Con il rinvio disposto dalla Cassazione si aprirà un nuovo processo d’appello, limitato alla verifica della premeditazione. La condanna all’ergastolo resta confermata, ma il nuovo giudizio sarà decisivo per chiarire la presenza o meno dell’aggravante e per definire ulteriormente il quadro giuridico.

IL FEMMINICIDIO

Il femminicidio risale al 27 maggio 2023, nell’abitazione di Senago dove Giulia Tramontano viveva con Impagnatiello. La donna, al settimo mese di gravidanza, è stata uccisa dal compagno. Una vicenda che ha profondamente colpito l’opinione pubblica e che torna ora al centro dell’attenzione giudiziaria, con un nuovo passaggio destinato a incidere su uno degli aspetti più rilevanti (e discussi) del procedimento.